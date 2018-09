Karen Dolva utvecklar empatisk teknologi: "Jag vill visa att det är möjligt att vara framgångsrik och snäll"

Hon är en framgångsrik ung entreprenör i en väldigt mansdominerad bransch. Norska Karen Dolva vill bevisa att teknologi kan vara något vänligt och empatiskt och inte enbart sikta på att göra produktiva människor ännu effektivare.

Fakta Karen Dolva och No Isolation Vem: 28-årig norsk företagare. Vad: Motarbetar ensamhet med hjälp av kommunikationsrobotar och specialskärmar. Varför: Ensamhet är ett omfattande problem som är skadligt för hälsan och leder till olika sjukdomar. Motto: – Teknologi är för alla, det gäller endast att hitta den lämpliga teknologin.

Egentligen skulle Karen Dolva studera ekonomi, det var hennes mammas önskemål, men efter några månaders studier insåg hon att det inte var något för henne så hon började studera datavetenskap i stället.

– Jag har aldrig ångrat mig. I mitt yrke kan jag göra vad jag vill – det är mäktigt, säger Dolva.

I oktober 2015 grundade hon tillsammans med ingenjör Marius Aabel och utvecklare Matias Doyle företaget No Isolation för att motarbeta ofrivillig ensamhet med hjälp av teknologi.

– Alla vet vad ensamhet betyder men för vissa är det värre än för andra. Vi pratar inte om det även om vi alldeles tydligt borde göra det. På No Isolation bestämde vi oss för att inte enbart tala om ensamhet utan verkligen göra något åt saken.

I dag har företaget tre kontor och sextio anställda. Företagets robot AV1 och skärm KOMP har cirka 1 000 användare. Ursprungligen hade de inte som målsättning att ge ut egen hårdvara men under utvecklingsprocessen upptäckte de att existerande lösningar inte hade de egenskaper som No Isolation ville ha.

– Ibland räcker det inte med att ta en färdig produkt och forma om den. Många tänker att om de själv klarar av att använda en surfplatta så måste andra också göra det. Men för en senior kan en pekskärm vara svår att använda och det finns många lösningar som är så banalt enkla att vi inte ens kommer att tänka på dem.

I stället för att ge ut en tjänst eller applikation designade No Isolation KOMP, en stor skärm med en ratt och ett minimalt antal inställningar. Ratten är enkel att använda, också för en demenssjuk person. Med hjälp av KOMP kan barn och barnbarn, eller varför inte sjukvårdspersonal eller en bank, kommunicera med en senior. Familjemedlemmar och släktingar kan skicka bilder eller ringa videosamtal till skärmen. För att göra helheten så enkel som möjligt för användaren skickar skärmen exempelvis inga felmeddelanden till senioren utan till en familjemedlem som på distans kan lösa olika tänkbara problem.

– Mottagandet har varit vansinnigt. Elkjøp (Gigantti i Finland) har köpt mer än tusen KOMP-skärmar i Norge. De upplever att det finns ett stort antal seniorer som inte har någon teknologi som är avsedd enkom för deras behov. AV1 används i nuläget i 10 olika länder.

Roboten AV1 i sin tur är avsedd för barn och unga som på grund av långtidssjukdomar är tvungna att tillbringa långa perioder på sjukhus eller hemma. Medan barnet inte kan vara närvarande i skolan gör kommunikationsroboten det möjligt att ta del av undervisningen genom en app på telefonen eller surfplattan.

– Jag trodde att lärarna skulle vara mer skeptiskt inställda men de känner sina elever och förstår att AV1 underlättar barnets liv. I stället för att gå miste om långa perioder i skolan kan de säga hej till sina kompisar i klassrummet.

No Isolation utvecklade en robot i stället för en videoskärm eftersom barn precis som vuxna inte är bekväma med att deras ansikte dyker upp på en skärm då de är sjuka och inte mår bra.

– Då lägger klasskamraterna onödig uppmärksamhet på sjukdomen. Barn och unga är vana med avatars och AV1 fungerar precis på samma sätt, säger Dolva.

Det är ett faktum att techbranschen och uppstartskulturen är väldigt mansdominerade men Dolva säger att hon gör så gott hon kan.

– Det är väldigt få konkreta situationer då jag stött på fördomar och diskriminering, det hände oftare då jag jobbade med uppstartsföretag. I mitt team är vi lika många kvinnor som män så där slipper jag tänka på det. Det är visserligen sant att så gott som alla investerare är män och kanske inte riktigt förstår hur jag tänker men jag försöker utnyttja det till min fördel.

Hon framhäver vikten av ett bra team och att omringa sig med människor som har erfarenhet och kan dela med sig goda råd och lärdomar. Hon uppmuntrar trots allt unga som är intresserade av företagande att jobba i ett uppstartsföretag eftersom det är väldigt lärorikt och ofta ger mera erfarenhet och ansvar än ett vanligt jobb vid ett storföretag.

– Det kan ske magiska saker om man har ett öppet sinne. Var inte rädd – ingen kan anklaga en person för att ha försökt, säger hon.

Medan teknologi och robotar kan upplevas som känslokalla och kliniska vill Dolva och No Isolation förespråka empati och värme.

– Jag tror nästan all teknologi som vi har i dag avser att öka på effektiviteten och många uppstartsföretag är enbart intresserade av att introducera den coolaste nya idén i (webbsajten) Techcrunch. Vi har aldrig brytt oss om det utan jobbar i en motsatt riktning, vi vill i första hand hjälpa människor.

Samtidigt tycker Dolva att det är viktigt att påpeka att människan inte kan skylla på teknologin för olika problem i samhället. Det är inte teknologin i sig som är skyldig till att exempelvis sociala medier de facto inte är sociala utan kan till och med bidra till ensamhet.

– Det är som att anklaga en tvättmaskin för att den gör oss ensamma. Teknologin blir sådan som vi utvecklar den till helt enkelt.

Just nu koncentrerar sig No Isolation på att utveckla innehållet och egenskaperna hos KOMP men det följande steget kunde till exempel vara att ta in tredje parter som Röda Korset.

– Vi har pratat med dem och de har till exempel besökstjänster. Om min morfar till exempel blir sjuk vill jag också kunna boka en läkartid för honom. Det finns många sådana egenskaper som vi vill utveckla.

I längden vill Dolva utvidga verksamheten till hela Europa och just nu jobbar No Isolation med att introducera AV1 och KOMP i Finland. Det nya barnsjukhuset är av stort intresse för företaget till exempel.

– Vi har en hel del att göra här och under de följande två åren vill vi också etablera oss i Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

Vad kommer till Dolvas personliga målsättningar vill hon naturligtvis minska på ensamheten i världen men också bevisa att det går att vara framgångsrik och vara snäll.

– Det är inte bara de som är ute efter pengar som ska nå framgång – det måste vara möjligt att tjäna pengar på att vara snäll. Om vi klarar av att bevisa att det är möjligt att hjälpa människor och dessutom tjäna pengar på det så har vi ändrat på världen. Och om vi kan minska på ensamhetsstatistiken så vore det jättefint.

I helgen träffar Dolva Dalai Lama för att diskutera empatisk teknologi. Hon tolkar mötet som ett tecken på att människor verkligen följer med det hon gör och betraktar empatisk teknologi som något viktigt.

– Du kan ringa upp mig nästa vecka så berättar jag allt. Det är jättestort – herregud så spännande!