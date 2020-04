Kaos av kroppar och sjuka som köar för vård – Ecuador kan höra till de värst drabbade av covid-19

Döda kroppar på trottoarerna och överfulla bårhus. Ecuador har angripits hårt av coronaviruset. Det kan rent av vara ett av världens värst drabbade länder, enligt beräkningar av bland annat The New York Times.

Fler än 7 600 personer tros ha avlidit i sviterna av viruset i Ecuador under perioden 1 mars till 15 april, skriver The New York Times. Så mycket har nämligen antalet döda ökat jämfört med samma period förra året, och det är 15 gånger högre än det officiella dödstalet för covid-19, som är 500 personer.

Det skulle i så fall göra det sydamerikanska landet till ett av de värst coronadrabbade i världen.

Ecuadors vårdminister Juan Carlos Zevallos meddelade dessutom på torsdagen att antalet smittade i ett slag fördubblats, när ytterligare 11 000 bekräftade smittofall adderades.

Men The New York Times siffror kan till och med vara i underkant, enligt borgmästaren i landets ekonomiska nav Guayaquil, Cynthia Viteri.

– Det var skräck som i ett krig – det var döda på gatorna, döda i hemmen, det var döda utanför sjukhusen, beskriver hon för The Guardian.

Hon hävdar att dödstalet bara i hennes stad, byggd på siffror från gravplatser, tyder på att 8 000 personer kan ha avlidit. Myndigheterna fick förse anhöriga med kistor av kartong. En speciell styrka fick i uppgift att samla in de döda.

Sjukvårdssystemet blev fort överbelastat och vårdpersonal som själva insjuknade väntade i rullstolar på att respiratorer skulle bli lediga.

Läkaren Eduardo Herdocia berättar för amerikanska NPR att han gjort hembesök till omkring 200 personer med luftvägssymtom. Bara drygt en av tio av dem har testats för coronaviruset.

– Många av de här patienterna behöver sjukhusvård men sjukhusen – hela vårdsystemet – är fullt, säger han och lägger till att vissa var döda när han anlände. Andra åkte runt i taxi eller skjutsades av anhöriga hela nätterna mellan sjukhusen i hopp om att någon plats skulle bli ledig.

Darío Figueroa vittnar för The New York Times om att han iklädd en hemmagjord skyddsdräkt av sopsäckar tillbringade nästan tolv timmar i ett bårhus i jakt på sin mammas kropp.

– Stanken var outhärdlig. Bårhuset var fullpackat, liksom korridorerna – och de var långa och fyllda med kroppar.

Cynthia Viteri säger att hon hoppas att andra sydamerikanska länder kan lära sig av vad som hände i hennes stad.

– Om vi har någon lärdom att dela med oss av till världen från Guayaquil så är det en smärtfull en. Fly inte från sjukdomen, jaga den. Knacka på hos folk och rädda livet innan viruset når deras lungor, säger hon.

Även Ecuadors president Lenín Moreno har avfärdat de officiella siffrorna.

– Vi måste säga sanningen. Vi vet att när det gäller både antalet smittade och döda, så är siffrorna för låga. Det testas inte tillräckligt, sade han i ett tv-tal i slutet av mars, enligt NPR.