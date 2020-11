Kanye och Jesus chanslösa – kandiderar ändå i presidentvalet

Jesus Kristus, Din mamma och Kanye West. Trots att Donald Trump och Joe Biden är ohotade i striden om presidentposten i USA har ytterligare drygt 1 200, mer eller mindre seriösa, kandidater registrerat sig.

Och att den sortens kandidater är chanslösa betyder inte att de inte kan ha en inverkan på valet.

– Det finns många, ibland lite udda partier. I jämna val kan de förstöra genom att ta röster från andra kandidater, säger Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.

– Ett sådant exempel är när den kände aktivisten Ralph Nader kandiderade för Gröna partiet i valet 2000. Vissa hatar honom fortfarande. De anser att han stal röster från Al Gore och därigenom gav segern till George Bush.

Bland de drygt 1 200 som registrerat sin kandidatur i valet syns namn som Howie Hawkins, kandidat för Gröna partiet, och Jo Jorgensen, kandidat för Libertarianska partiet. Men också mindre seriösa aktörer som: "Yeshua King of Kings Lord of Lords Jesus Christ" och "Your Mom".

Ett riktigt känt namn är entreprenören och världsstjärnan Kanye West, som redan 2015 meddelade att han tänker ställa upp i årets val. Sedan dess har hans politiska utspel kommit och gått. Men i juli bekräftade stjärnan att han faktiskt kandiderar för att bli president.

– Kanye West har ingen chans. Han är en marginell kandidat i det här spelet. En anledning till att andra kandidater ställer upp, trots att de aldrig vinner, är att de anser att deras röster inte hörs i den politiska debatten, säger Dag Blanck.

Bara tre veckor före valet lanserade West sin första kampanjfilm. Ovanligt sent för att kunna ge sken av att vara en seriös kandidat, säger Kajsa Falasca, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sverige.

West försöker i stället samla folket kring frågor om familj, tro och rättvisa. Det kan vara ett sätt för honom att få ett finger med i spelet, säger hon.

– Med tanke på att han tidigare visat stöd för Donald Trump tror jag att det här till viss del är ett försök att påverka opinionen; att influera svarta amerikaner genom att lyfta fram konservativa frågor.

Det är lätt att avfärda West som oseriös eftersom det är helt otänkbart att han vinner, säger Martin Söndergaard, doktorand i marknadsföring och marknadsstrategi på Handelshögskolan i Stockholm.

– Om hans avsikt är att bli president så tror jag att den här kampanjen syftar till att få folk att vänja sig vid tanken på honom i Vita huset. Det är en knäpp idé, men i nästa val kommer det inte att kännas lika märkligt.

Ingen av de andra kandidaterna har heller någon möjlighet att påverka valet i år, bedömer Dag Blanck.

– De demokrater som hade kunnat tänka sig att rösta på en Nader-figur inser att det är en bortkastad röst. Man har enats i det övergripande målet att få bort Trump. Och på den republikanska sidan har presidenten ett enormt stöd.