"Du har rätt. Jag grät. Men jag är tuffare och modigare, eftersom jag vågar försöka."

Moment of inspiration 💎 Muistan millaisessa kunnossa olin Lahden mm-kisoissa 2017, kun taistelin aika-ajon numero 2 rinnassani tiukasti finaalipaikasta aina maaliviivalle asti. Lahden projekti oli tuonut minulle urheilijan matkaani hyviä asioita. Näin vahvuuteni, olin nälkäinen päästä näyttämään uudestaan puoliani, joissa koin olevani luontaisesti hyvä. Räjähtävä, tekninen, suorituskykyinen, elastinen. Jälkikäteen ajateltuani ei liene sattumaa että maailman cupin voitot tulivat heti tämän kaiken jälkeen. Olin maisemanvaihdon yhteydessä päässyt enemmän ajatuksissani kiinni vahvuuksiini. Juuri nyt olen todella kaukana tuosta kunnosta. Liian kaukana edustaakseni Suomea ja menestyäkseni Seefeldissä. Imatralla minulla ei ollut käytössä mitään vahvuuksistani ja valmiuksia kilpailemiseen ei ollut. Kuinka olisi voinutkaan olla, kun koko edeltävä aika oli mennyt harjoituksellisesti vain enemmän toipumiseen kuin tavoitteelliseen kilpailukunnon metsästykseen. Elämässä saattaa joutua kohtaamaan arvostelua, väheksyntää tai epäuskoa. Älä koskaan anna kenenkään ulkopuolisen kuitenkaan määrittää sinun unelmiasi. Ehkä niillä on sinulle sellaista merkitystä, mitä joku toinen ei ulkopuolelta näe tai ymmärrä. Tämä unelma jäi toteutumatta, mutta se antoi minulle paljon ja auttoi minua jatkamaan läpi ajan jolloin kohtasin isoja asioita elämässäni. Nyt on aika rauhoittaa tilanne ja muodostaa uusia haaveita, jotka ajavat minut taas työskelemään omalla parhaalla tasollani. Tarvitsen lisä-aikaa saadakseni mahdollisuuden löytää vahvuuteni. Ja sinulle, joka ajattelet että tuolla se keskinkertainen paskahousu taas itkee - Olet oikeassa, niin itkinkin. Mutta minä olen se kovempi. Rohkeampi, koska minä uskallan yrittää. Uskallatko sinä? #bebrave #katotaankuinkamuijankäy