Känd gatukonstnär skapar coronaverk i Londons tunnelbana

Den hemlighetsfulla graffitikonstnären Banksy är tillbaka. Den här gången med ett coronainspirerat verk i Londons tunnelbana.

I en video på Banksys Instagram syns en maskerad man, som tros vara den mytomspunne konstnären, spraymåla stenciler i form av råttor ombord på ett tunnelbanetåg. Råttorna har ansiktsmask, nyser och sprayar desinfektionsmedel.

Verket ser ut att ha titeln "If you don't mask, you don't get it" och är en tydlig uppmaning att använda ansiktsmask, något som är obligatoriskt i Londons tunnelbana.

Exakt när konstverket är gjort framgår inte, men enligt brittiska BBC har det redan hunnit tvättas bort, i linje med stadens strikta policy mot graffiti.