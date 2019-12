Kan ingen sätta stopp för Johaug?

Herrarnas skiathlon blev en nagelbitare in i det sista: Alexander Bolsjunov såg ut att vara knäckt redan under den klassiska sträckan, men han var som pånyttfödd efter skidbytet, och ingen kunde svara när den tjurskalliga ryssen satte in sitt avgörande ryck. Oroväckande för konkurrenterna om han studerat taktik under sommaren.

Samtidigt i damernas skiathlon:

Therese Johaug.

...

Resten.

Johaug behöver ingen taktik. Hon sätter bara i högsta växeln direkt.

För tillfället finns det ingen av damerna som kan utmana henne. Ingen.

Och det är tråkigt. Och negativt för skidsporten.

Men det är förstås inte hennes fel. Även om hon säkert gärna skulle ha lite mera konkurrens.

– Det är kul med konkurrens. Det skulle vara bra för sporten om vi hade fler som slogs om topplaceringarna, sade Johaug i samband med världscuppremiären i Ruka.

Då var det mest prat om svenskan Frida Karlsson. Tjugoåringen är fortfarande delvis ett osynat kort, långt bakom täten i Ruka och för tillfället utslagen med en förkylning. Vid det här laget är det dock klart att ingen kommer att vara i närheten Johaug den här vintern. Inte åtminstone i hennes favoritterräng, den typ av långa uppförsbackar som finns både i Ruka och i Lillehammer.

Förra vintern förlorade Johaug bara en gång i ett distanslopp. I världscupens avslutning i Quebec i en masstart med en helt flack banprofil. Stina Nilsson var två tiondelar snabbare i slutspurten.

– Jag tänker inte låta någon slå mig bara för att de ska slå mig och skapa lite spänning, säger Johaug efter segern i Lillehammer till NRK.

Johaugs enda svaghet är lättskidad terräng. Men det är något hon bearbetat under de senaste åren.

Johaug har alltid varit lättbyggd. En av faktorerna bakom hennes enorma relativ syrekapacitet. Och orsaken till att hon kunde spöa Iivo Niskanen i rullskidloppet Lysebotn Opp i somras.

Men Norges landslagstränare Geir Endre Rogn avslöjar för VG att Johaugs kroppsvikt ökat med tio procent sedan hon tog sitt första VM-guld i Holmenkollen 2011. Med tanke på att hon väger omkring 50 kilo innebär det 5-6 kilo mera muskler.

– Modern skidåkning kräver allt mera styrka, muskler och snabbhet, sade Johaug till mig i Ruka.

Inför världscupstarten tvingades vinnaren av världscupen förra året, Ingvild Flugstad Østberg, ta en timeout. Hon uppfyllde inte det norska landslagets hälsokrav. Ett av villkoren för att få tävla är att kroppsvikten inte är för låg. Johaug har alltid uppfyllt hälsokraven.

– Jag försökte hänga med dig, men så var det bara bye bye, sade USA:s Jessica Diggins i tv-sändningen till Johuag.

Krasst. Diggins var tvåa före Heidi Weng, som ser ut att komma tillbaka till världstoppen efter sin djupa svacka. Men ingen hade sett röken av Johaug efter den första kilometern.

Vältajmad slutspurt av Krista Pärmäkoski. Hon är säkert trött på att vara fyra, men spöade åtminstone Charlotte Kalla och Astrid Uhrenholdt Jacobsen i slutspurten. Stabilt.

Kerttu Niskanen har många gånger gjort det klart att hon inte är någon anhängare av skiathlon som tävlingsform. I Yles tv-intervju undrade Niskanen retoriskt när hon senast varit tia i ett skiathlon. Svaret är i mars 2016. I mars 2014 var hon till och med trea i ett skiathlon i världscupen. Häftigt att Niskanen ser ut att vara på väg tillbaka efter två svåra säsonger.

Iivo Niskanen gick ut som etta i distanscupen i herrarnas skiathlon. Syntes lång väg att han inte har sin bästa dag.

Han hade säkert räkna med att kunna gallra lite i fältet under den klassiska sträckan. I stället kunde Bolsjunov, Emil Iversen och Hans Christer Holund rycka ifrån i början av fristilssträckan. Niskanen hade ingen chans att svara och var oväntat blek i slutet.

Efter Lillehammer ligger han fyra i den totala världscupen och femma i distanscupen. Under de närmaste veckorna kommer han verkligen att sättas på prov.

Ett par fristilssprinter och ett fristilslopp med intervallstart kvarstår före jul. Därefter kör Tour de Ski i gång. Nästa gång står Niskanens favoritsträcka 15 km klassiskt på schemat i januari i Nove Mesto.

Före det: söndagens stafetter i Lillehammer. Inte ens Johaug kan skida alla sträckor, men det blir nog mycket norskt i täten.

Resultat

Världscupen, Lillehammer

herrar, skiathlon, 15 km (k)+15 km (f)

1) Alexander Bolsjunov, Ryssland, 1.17.42,4, 2) Hans Christer Holund, Norge, +2,2, 3) Emil Iversen, do, +7,9, 4) Johannes Høsflot Klæbo, do, +57,4, 5) Martin Johnsrud Sundby, do, +57,7, 6) Sjur Røthe, do, +58,8, 7) Jens Burman, Sverige, +59,4, 8) Denis Spitsov, Ryssland, +1.06,6, 9) Iivo Niskanen, Finland, +1.09,4, 10) Sergej Ustiugov, Ryssland, +1.42,9.

Världscupen e 5 av 40 deltävl

1) Klæbo 420 p, 2) Iversen 395, 3) Bolsjunov 326, 4) Niskanen 290, 5) Holund 276.

Damer, skiathlon, 7,5 km (k)+7,5 km (f)

1) Therese Johaug, Norge, 42.35,3, 2) Jessica Diggins, USA, +1.08,3, 3) Heidi Weng, Norge, +1.19,1, 4) Krista Pärmäkoski, Finland, +1.30,6, 5) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge, +1.31,1, 6) Charlotte Kalla, Sverige, +1.31,2, 7) Teresa Stadlober, Österrike, +1.36,8, 8) Sadie Maubet Bjornsen, USA, +1.43,9, 9) Moa Lundgren, Sverige, +1.56,1, 10) Kerttu Niskanen, Finland, +2.11,3.

Världscupen e 5 av 38 deltävl

1) Johaug 441, 2) Weng 316, 3) Jacobsen 272, 4) Diggins 271, 5) Maubet Bjornsen 236, 6) Pärmäkoski 205.