I dag problematiserar Svenskfinland ofta tendensen "att byta till finska". I morgon är det kanske frestelsen "att byta till engelska" som framstår som farlig.

"We go ... swimming … without ... small kids, okay?" Min äldsta dotter var sju år gammal den sommardag då hon på egenhändigt komponerad pidginengelska frågade om vi kunde gå till stranden utan h...