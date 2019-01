Självaste Aristoteles sade: "Det kan anses demokratiskt när offentliga tjänster besätts genom lottning, och oligarkiskt när det sker genom val".

Parlamentarismen, som vi känner den, har trots sina svagheter gång på gång visat att den har en inneboende seghet och förändringskraft som i slutändan förmått stå emot nya vågor av despotism och rå maktutövning.

Tyvärr är en sådan våg igen på väg och parlamentarismen tar stryk i allt fler länder. Missnöjespartier och "starka" ledare fångar upp stämningar på gatan och framställer sig som de äkta representanterna för folket, och deras pr-avdelningar skapar lättsålda fiendebilder. Valen uppfattas som en chimär: vart fjärde år blåser politikerna upp sig och lovar sådant som de ändå inte kommer att kunna hålla. Valdeltagandet visar trenden: 1972 röstade 91,1 procent av de röstberättigade i Tyskland, 2017 bara 71,5 procent.

Vad kan vi göra för att "folket" inte i stället börjar ropa på en strongman, som skall ta tyglarna eftersom "vi" inte klarar det själva? Referendum har visat sig fungera någorlunda i Schweiz, åtminstone lokalt, men brexitfiaskot visar att det är ett trubbigt verktyg. I USA vill man föra beslutsfattandet närmare medborgarna genom de rätt populära Town Hall meetings.

Vi kan också ta ett långt hopp till det antika Aten. Där fanns tidvis ett system som vid första påseende verkar befängt – man besatte samhällsposterna genom lottning! På stora torget och i stadsdelarna stod en sten, kallad kleroterion, med spaltrader för varje medborgares pinakia, en metallbricka. Ett antal kulor hälldes i uppifrån och deras ordningsföljd – alltså slumpen – avgjorde vem som skulle utses.

Atenarna var mycket stolta över metoden eftersom "alla" medborgare (kvinnor och slavar räknades inte) i princip blev delaktiga i förvaltningen – oberoende av makt, härkomst, utbildning eller förmögenhet. De såg den som den bästa garantin för ett rättvist styre, eftersom alla måste ha grundläggande kunskaper om samhället, man kunde ju aldrig veta om man en dag utsågs till någon post. Metoden garanterade transparens och delaktighet, just de kvaliteter som vårt nuvarande system upplevs sakna mest. Självaste Aristoteles sade: "Det kan anses demokratiskt när offentliga tjänster besätts genom lottning, och oligarkiskt när det sker genom val".

Det fungerade säkert i gamla Aten, men hur skall det kunna göra det i ett modernt hyperspecialiserat samhälle? När den politiken gick i baklås på Irland dammade man av atenarnas 2 400 år gamla uppfinning. År 2016 tillsattes en medborgarförsamling (Citizens' Assembly) med 99 slumpmässigt utvalda medborgare. Man beaktade kön, hemort, socialgrupp, ålder med mera för att komma så nära ett tvärsnitt av hela befolkningen som möjligt. Församlingen möttes under ett antal veckoslut kring frågor som parlamentet gått bet på, bland annat om en åldrande befolkning. abortfrågan och klimatmålen. Under arbetets gång kallade man in experter. Sessionerna streamades live och allmänheten fick skicka frågor http://www.citizensassembly.ie.

Arbetet ledde till konkreta förslag som överlämnades till de folkvalda. Resultaten överraskade: flera frågor parlamentet tidigare inte kunnat lösa ledde nu till resultat tack vare medborgarförsamlingens arbete. Ordföranden, domaren Mary Laffoy, sade vid avslutningen 21 juni 2018: "(medlemmarnas) engagemang för samhället under dessa 18 månader har varit enastående".

Lottningsmetoden ersätter inte det klassiska valförfarandet, den är ett komplement. Styrkan ligger i att den är fri från det spel för gallerierna som ofta präglar det politiska livet. Ingen i församlingen har ju något att vinna för egen del när en fråga finner sin lösning, utan den kollektiva processen är den stora vinnaren. Främst av allt ges den vanliga medborgare en chans att delta i och påverka stora processer i samhället.

Det finns nu flera liknande initiativ i mindre skala i Europa och Amerika för att minska på demokratiunderskottet. Kan en modern kleroterion rent av rädda vår parlamentarism?