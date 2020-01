Källman tillbaka i Grankulla där han respekteras

Mikael Källman återvänder till handbollsligan för att få nästjumbon Geankulla IF på rätt köl. Den första utmaningen blir en hemmamatch mot Sjundeå IF.

FM-ligan i handboll fortsätter nästa vecka med bland annat en match mellan Grankulla IFK och Sjundeå IF. Det speciella med matchen är att den blir Mikael Källmans första som GrIFK-tränare. Dagen före nyårsafton meddelade klubben att Kaj Hagman har gjort sitt som tränare och att han ersätts av Källman.

GrIFK har inlett säsongen svagt och i det här skedet är laget nästjumbo med en poäng. Nu hoppas klubben på att ett bekant namn ska få det att stämma. Det är nämligen inte första gången som Källman jobbar i Grankulla. Han tränade HC West mellan 2009 och 2015 och ledde laget till två ligaguld. Även om klubben numera heter GrIFK så innebär den förra sejouren att Källman inte obekant för personerna som jobbar för laget.

– Det känns bra att vara tillbaka i ligan och det känns också bra att komma till en trygg plats. Jag trivdes i HC West, blev respekterad och fick jobba ostört. Det var enkelt att tacka ja när GrIFK frågade om jag var intresserad av att ta över laget, säger han.

Förra säsongen tränade Källman BK-46, men parterna gick skilda vägar efter slutspelet. Nu har han ändå återvänt till ligan och dessutom är det klart att Källman stannar en längre tid i Grankulla – kontraktet gäller också för nästa säsong.

– Jag hade inte tackat nej även om kontraktet endast hade gällt för den återstående delen av säsongen, men visst är det bra att det handlar om ett längre kontrakt. Det var ändå inte mitt förslag utan klubbens och med tanke på nästa års lagbygge är det viktigt att redan nu kunna säga vem som tränar laget.

Fastän Källman säger att man redan till viss mån funderar på nästa säsong så påpekar han att den pågående säsongen är viktig och till att börja med måste GrIFK börja ta poäng. Laget har ännu inte vunnit en match och GrIFK har endast tagit en poäng på nio matcher.

– Åtminstone jag tycker att det säger ganska mycket att lagets enda poäng har kommit efter ett oavgjort resultat på hemmaplan mot Pargas IF. Däremot kommer jag inte att vända upp och ner på allting utan fortsätta med det som spelarna anser fungerar bra.

Källman säger att han redan har träffat vissa spelare, men landslagspausen gör att han inte kommer att träffa hela truppen förrän på måndag.

– Det blir också första gången som alla är med på en träning. Dock har jag redan diskuterat med dem som har kunnat träna. Sedan är det förstås möjligt att någon av killarna som är på landslagsuppdrag kommer till hallen när de är i Finland.

Man förväntar sig verkligen inte att ett lag med GrIFK:s spelare ska vara i botten av tabellen, men även om läget är jobbigt så finns det ännu möjlighet att rädda säsongen. De återstår fem grundseriematcher och efter det delas lagen in i en nedre och i en övre fortsättningsserie.

Till skillnad från tidigare år tar lagen dock inte med sig några poäng från inbördesmatcherna till de två fortsättningsserierna. I år får klubbarna i stället tre, två, en eller noll poäng beroende på deras placering i grundserien. Någonting som verkligen kan vara till GrIFK:s fördel.

– Så är det förstås och nu gäller det att ta den första segern. Jag hoppas att vi gör det mot SIF och det är klart att säsongens första seger kommer att vara viktig för killarna. Samtidigt är det alltid så att ett tränarbyte kan fungera som en injektionsspruta, säger Källman.

Dock konstaterar han att det är svårt att säga vad laget kan lyckas uppnå den här säsongen – framför allt med tanke på skadeläget.

– Det är svårt att säga någonting desto mera och mycket handlar om hur spelarna återhämtar sig från sina skador. Till exempel kommer inte Patrik Johansson att spela mera i år, men han fortsätter som assisterande tränare. Anton Karlsson är också skadad och kommer ännu att vara borta en tid.

Även om Källman har varit med om det mesta under sin långa – och framgångsrika – handbollskarriär som spelare och som tränare så är det första gången han kommer in i ett lag under en pågående säsong. Han konstaterar att det är en utmaning att göra det.

25.1 GrIFK-SIF, 29.1 GrIFK-Cocks, 31.1 PIF-GrIFK, 8.2 GrIFK-BK-46, 12.2 GrIFK-ÅIFK.

– Under min spelarkarriär var jag dessutom endast en gång med om att tränaren fick sparken under en pågående säsong. Det var i Tyskland 1994 när Heiner Brand, som bland annat har vunnit VM-guld, fick sparken. Då var jag lagkapten och fick avbryta min julsemester för att återvända till Tyskland eftersom klubben plötsligt meddelade mig att tränaren hade sparkats.