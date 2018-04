Kalkstensgruvan i Tytyri får champagne som hyresgäster

Fakta

Hur lagra champagne?

Lagring ger champagnen dess mognad, intensitet, komplexitet samt elegans. Ju längre desto bättre. Gemene man kan med fördel efterlagra årgångschampagne hemma. De ultimata förhållandena är: stillhet, mörker, konstant sval temperatur på 10-12 grader samt hög luftfuktighet. Ultravioletta strålar, temperaturskillnader och starka lukter skadar champagnen.

En standardchampagne, så kallad non vintage, lagras obligatoriskt i minst 15 månader och en årgångschampagne i minst tre år innan de kommer till försäljning. Många producenter låter flaskorna ligga mycket längre i champagnehusens tysta svala källare. Charles Heidsiecks experiment med lagring i Tytyri är det enda i sitt slag. Veuve Clicquots The cellar in the Sea-projekt, där flaskor sänkts ner i Ålands hav är ett annat experiment.