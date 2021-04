Kakkos och Zibanejads målfyrverkeri håller Rangers hopp vid liv

Svensken Mika Zibanejads klubba fortsätter att glöda. I natt gjorde svensken sitt tredje hattrick för säsongen och efter 6–3-segern mot Buffalo lever slutspelshoppet för hans New York Rangers.– Pucken gick liksom bara in i dag. När man har den känslan fortsätter man bara att skjuta, säger Zibanejad som sekunderades av Kaapo Kakko som gjorde två mål.

Zibanejad satte sina två första mål i första perioden och det tredje i början av andra. Det innebar karriärens sjunde hattrick för svensken och det tredje bara den här säsongen, en bedrift som han är ensam om i årets upplaga av NHL-ishockeyn.

Totalt har 28-åringen gjort 19 mål, och totalt 45 poäng, den här säsongen. Särskilt de senaste veckorna har han hittat formen, och bland annat gjort sex poäng i en och samma match vid två tillfällen.

I nattens 6–3-seger mot Buffalo var Zibanejad även nära att göra ett fjärde mål när han bröt sig loss med pucken i matchens slutminuter.

– Jag har antagligen gjort bättre matcher tidigare, där jag inte gjort tre mål eller poäng, säger Zibanejad efteråt.

– Men pucken gick liksom bara in i dag, och när man har den känslan fortsätter man bara att skjuta. Jag spelar med två fantastiska spelare i min kedja (Pavel Butjnevitj och Alexis Lafrèniere) och de hittar mig. Det enda jag behöver göra är att skjuta och be för att pucken ska gå in.

Rangers finländare Kaapo Kakko hade också en bra kväll och gjorde två mål, för andra gången den här säsongen.

Kakko har gjort 8+8 poäng på 42 matcher.