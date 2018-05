Jutta Urpilainen höjer nu profilen – EU eller Finland nästa?

Profil

Jutta Urpilainen

Född: 4 augusti 1975.

Bor: I Helsingfors och Karleby.

Familj: Maken Juha Mustonen och sonen Johannes, 3.

Utbildning: Klasslärare vid Jyväskylä universitet.

Politisk karriär: Invald i riksdagen 2003. Partiledare för SDP 2008–2014. Finansminister i Jyrki Katainens regering 2011–2014. Specialsändebud för fredsmedling med tyngdpunkt på att förbättra kvinnors och ungas ställning i Afrika.

Har tackat nej till: Att bli vice generaldirektör för Europeiska investeringsbanken. Att bli SDP:s presidentkandidat i presidentvalet 2017.

Bok: Rouva puheenjohtaja (WSOY 2011).

Intressant att veta: Under Urpilainens tid som finansminister var hon ansiktet utåt när det gällde att handskas med den ekonomiska kris som lamslog Finland och EU. Finland hörde till de länder som krävde garantier för stödlån till exempelvis Grekland. År 2012 utnämnde tidningen The Financial Times henne till den fjärde bästa finansministern i Europa.