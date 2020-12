Justin Bieber har kommit med mycket ny musik under året – och han hinner med lite till.

På sin strömmade nyårskonsert "T-Mobile presents New Year's Eve live with Justin Bieber" ska den den kanadensiske popstjärnan nämligen premiärspela den sprillans nya singeln "Anyone", skriver han på Twitter.

Senaste musiken från Bieber var Shawn Mendes-samarbetet "Monster", som kom tidigare i vintras. Hans senaste album "Changes" kom i februari i år.