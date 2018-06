Just nu: VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko

Ett VM kommer för första gången att arrangeras av tre länder. Kanada, Mexiko och USA samarbetar när mästerskapet utökas till 48 lag 2026. Det nordamerikanska förslaget vann omröstningen mot Marocko klart.

Herr-VM 2026 kommer att avgöras i USA, Kanada och Mexiko. Det beslutade Internationella fotbollsförbundet Fifas medlemsländer på kongressen i Moskva.

Det nordamerikanska alternativet fick 134 röster, 67 procent. Enda motkandidaten Marocko fick 65 röster medan en av medlemmarna valde att gå emot båda alternativen.

– Tack för att ni anförtror oss privilegiet att stå värd för VM 2026. I dag är fotbollen den enda segraren, säger Carlos Cordiero, ordförande för USA:s fotbollsförbund.

Mästerskapet om åtta år blir det första med 48 lag, att jämföra med dagens 32.

Det är också första gången tre länder samsas om arrangemanget. En stor majoritet av matcherna, 60 av 80, kommer dock att spelas i USA. Kanada och Mexiko får tio matcher var.

Samtliga arenor är på plats och finalen avgörs på Metlife Stadium i New Jersey, hemmaplan för New York Giants och New York Jets i NFL.

– Det känns som att det kan bli ganska många resor där också men lägger man upp det på ett bra sätt så tror jag att det bli väldigt häftigt. Men jag kommer inte att vara med där, säger svenske VM-anfallaren Marcus Berg och skrattar.

Cordiero räknar med att VM 2026, vars budget är knappt en sjundedel av Rysslands för årets VM, kommer att gå med motsvarande 95 miljarder kronor i vinst. Motsvarande beräkning för Marocko pekade mot en vinst på drygt 40 miljarder kronor.

USA:s president Donald Trump konstaterar på Twitter att "valsegern" är resultatet av hårt arbete.

– Jag tycker att det är ett bra beslut och det är ett tydligare utslag än förväntat. Hållbarhetsfrågan med att alla arenor finns på plats, att det är 32 år sedan Nordamerika senast arrangerade VM och att det ger fotbollsvärlden dubbelt så mycket pengar för pojkars och flickors fotbollsutveckling. Det är tre starka argument, säger Svenska fotbollsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson till TT.

För första gången valdes VM-värden genom en omröstning där medlemsländerna fick en röst var. Tidigare har beslutet fattats av Fifas exekutivkommitté. Valen av årets VM-värd Ryssland och Qatar 2022 har fått skarp kritik och omgärdats av korruptionsrykten.

USA arrangerade herr-VM 1994 och Mexiko stod värd 1970 och 1986. Kanada arrangerade dam-VM 2015.

Marocko har efter dagens beslut misslyckats att få VM vid fem tillfällen.