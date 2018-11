Donald Trump sparkar sin justitieminister

USA:s justitieminister Jeff Sessions avgår på president Donald Trumps begäran. Trump bekräftar Sessions avsked på Twitter.

"Kära herr president, på din begäran lämnar jag in min avskedsansökan", skriver Sessions i ett uttalande enligt The New York Times.

Beskedet kom kort efter en presskonferens i Vita huset. På frågan om Sessions och vice justitieminister Rod Rosenstein kommer att få stanna på sina poster svarade Trump att han skulle återkomma senare i frågan.

Enligt Trump kommer Jeff Sessions stabschef Matthew G Whitaker att ta över som ställföreträdande justitieminister, skriver Reuters.

"Vi tackar justitieminister general Jeff Sessions för hans arbetsinsats, och önskar honom allt väl! En permanent ersättare kommer att nomineras vid ett senare tillfälle", skriver Trump på Twitter.

Trump har vid ett flertal tillfällen antytt att Sessions suttit löst till som justitieminister. Något som retat presidenten har varit Sessions beslut att inte ansvara för den särskilde åklagaren Robert Muellers Rysslandsutredning, som utreder misstänkt rysk påverkan under presidentvalskampanjen och möjliga kopplingar mellan Trumps kampanj och Ryssland.