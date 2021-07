Just nu: Finsk film vann Grand Prix-priset i Cannes

Guldpalmen (första pris): Titane av Julia Ducournau.

Grand Prix: A Hero av Asghar Farhadi och Kupé nr 6 av Juho Kuosmanen.

Juryns pris: Ahed’s Knee av Nadav Lapid och Memoria av Apichatpong Weerasethakul.

Bästa regi: Leos Carox för Annette.

Bästa manliga skådespelare: Caleb Landry Jones för Nitram.

Bästa kvinnliga skådespelare: Renate Reinste för The Worst Person in the World.

Bästa manus: Drive My Car av Hamaguchi Ryusuke och Takamasa Oe.

Bästa foto: Murina av Antoneta Alamat Kusijanovic.

Hedersguldpalm: Marco Bellocchio.

Bästa kortfilm: All The Crows In The World av Tang Yi.

Juryns speciella omnämnande – kortfilm: August Sky av Jasmin Tenucci.