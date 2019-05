Just nu: De väljs in i EU-parlamentet – Eero Heinäluoma röstkung

Här är de tretton som bildar Finlands delegation i Europaparlamentet de följande fem åren. Bland de invalda finns inga okända namn.

Nästan alla röster är räknade i EU-valet. SFP och Nils Torvalds kniper det sista mandatet.

Läs också: Följ med resultaträkningen på HBL.fi

Virkkunen, 46, fortsätter i Europarlamentet där hon suttit sedan 2014, efter en rätt snabb karriär i den finländska rikspolitiken. Hon valdes in i den finländska riksdagen från Mellersta Finlands valkrets 2007 och klev sedan under sin andra mandatperiod rätt snabbt in i rikspolitikens högsta skikt, som kommun-, kommunikations och undervisningsminister 2009–2014. I EU-valet 2014 valdes hon in med över 40 000 röster. Före politikerkarriären var Virkkunen journalist.

Pietikäinen, 60, hör till Finlands mest erfarna politiker i EU-parlamentet. Pietikäinen debuterade i Europaparlamentet 2008 då hon från ersättarplats kom in i stället för Alexander Stubb som utnämnts till utrikesminister. Sedan dess har Pietikäinen varit Europarlamentariker genom återval 2009 och 2014. Före sin tid i Bryssel och Strasbourg var Pietikäinen riksdagsledamot. Hon valdes in riksdagen från Södra Tavastlands valkrets som 24-åring 1983.

Sarvamaa, 58, har två gånger hamnat på ersättarplats i EU-valet för att senare under valperioden bli Europaparlamentariker. Denna gång var det tredje gången gillt som gällde: nu valdes den tidigare Yle-journalisten Sarvamaa in direkt. Sarvamaa har profilerat sig med bland annat budget- och immigrationsfrågor och listades nyligen som parlamentets 14:e mest inflytelserika ledamot av tankesmedjan Votewatch Europe.

Heinäluoma, 63, går in i en tredje fas i sitt yrkesliv i och med invalet i EU-parlamentet. Den första fasen, i fackföreningsrörelsen, avslutades i början av 2000-talet när han blev partisekreterare för SDP. Riksdagsledamot blev han 2003 från Nylands valkrets. 2005 valdes Heinäluoma till ordförande för SDP och i samband med det blev han finansminister. Efter ett svagt val för SDP 2007 avgick Heinäluoma som partiordförande. Senare var han bland annat ordförande för SDP:s riksdagsgrupp. Inför EU-valet har Heinäluoma meddelat om sitt intresse för posten som Finlands EU-kommissionär.

Kumpula-Natri, 47, går in i sin andra period som Europaparlamentariker och anses vara en av kandidaterna för att bli Finlands nästa EU-kommissionär. Före tiden i Europaparlamentet var Virkkunen riksdagsledamot – hon valdes in första gången i riksdagen 2003 från Vasa valkrets. Åren 2011–2014 var hon ordförande för riksdagens stora utskott, som är den instans som i allmänhet bestämmer riksdagens ståndpunkt i EU-frågor.

Niinistö, 42, åker till Europaparlamentet efter tolv år i den finländska rikspolitiken. Han valdes in i riksdagen 2007 från Egentliga Finlands valkrets och återvaldes i valen 2011 och 2015. Niinistö ledde De gröna framgångsrikt 2011–2017 och fungerade som miljöminister i regeringarna Katainen och Stubb 2011–2014. Läs också: Så gick det till när Ville Niinistö tog sitt parti till nya höjder

Hautala, 63, debuterade i EU-sammanhang för över 20 år sedan. De första finländska Europaparlamentarikerna valdes av riksdagen 1995 och Hautala var en av dem. Sedan dess har hon alternerat mellan riksdagen, regeringen och Europaparlamentet. Hon var utvecklingsminister i Katainens regering med ansvar också för statens ägarstyrning 2011–2013. Hautala var vice talman i Europaparlamentet under den förra mandatperioden.

Huhtasaari, 40, är van vid stora röstetal och EU-valet är inget undantag. När hon i våras säkrade ett återval i riksdagen knep hon över 10 procent av rösterna i valkretsen Satakunta. Huhtasaari, som är vice ordförande för Sannfinländarna, var presidentkandidat för sitt parti 2018. Innan sin riksdagskarriär som började 2011 arbetade Huhtasaari som speciallärare i Björneborg.

Hakkarainen, 59, inledde sin tredje period i riksdagen i våras. Trots skandaler som kantat hans politiska bana har Hakkarainens väljarstöd vuxit i varje val i hemmavalkretsen Mellersta Finland. Hakkarainen har dömts för sexuellt ofredande, misshandel och hets mot folkgrupp under sin tid i riksdagen. Nu är det EU-politik som gäller för sågföretagaren från Viitasaari.

Efter fyrtio år i riksdagen följer fem år i EU-parlamentet för veteranen Pekkarinen, 71. Pekkarinen besitter politisk erfarenhet från den finländska politiken som få. Han valdes in i riksdagen från Mellersta Finlands valkrets 1979 och har efter det suttit tio perioder i riksdagen. Pekkarinen har varit minister flera gånger om, som näringsminister, handels- och industriminister och inrikesminister.

Katainen, 52, tog plats i Europarlamentet när hon ersatte partikamraten Hannu Takkula 2018. Innan dess var Katainen riksdagsledamot 2007–2018, invald från det som i dag är Savolax-Karelens valkrets. Katainen är agrolog och familjen driver en mjölkgård i Pielavesi.

Modig, 42, halkade ut ur riksdagen i valet i april efter två mandatperioder i granitborgen, men i stället öppnade sig portarna till EU-parlamentet en dryg månad senare. Före politiken arbetade Modig inom journalistiken med radio och tv. Hon har också varit fullmäktigeledamot i Helsingfors sedan 2008.

Torvalds, 73, ställde upp i EU-valet 2009 och hamnade då på ersättarplats efter Carl Haglund. I samband med att Haglund valdes till partiordförande 2012 tog Torvalds över i Bryssel och Strasbourg. I valet 2014 valdes Torvalds in direkt med nästan 30 000 röster. Före sin politikerkarriär i SFP jobbade Torvalds som journalist för Yle.

