Jussi Sorjanen vill inte låtsas att han är finlandssvensk

Profil

Jussi Sorjanen

Ålder: 32 år.

Familj: Sambo och ett barn.

Karriär: Uppvuxen i Heinola. Arbetade på Teatteri Vanha Juko i Lahtis som konstnärlig chef åren 2010–2016, och därefter som regissör vid stadsteatern i Kajana 2016–2018.

Aktuell: Har nyligen tillträtt som konstnärlig chef för Teater Viirus i Helsingfors.

Senast sedda föreställning: I would prefer not to, i regi av Milja Sarkola. Samt Turkka kuolee, av Ruusu Haarla och Julia Lappalainen.

Gillar: Känslan av att inleda den nya fas i livet jag nu befinner mig i.