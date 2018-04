Finlandssvensk jurist hotade Karita Mattila – förstörde sin egen karriär

Domen mot juristen Jon Hellevig som smädade och hotade operasångaren Karita Mattila står fast. Högsta domstolen vägrar gå med på Hellevigs krav om att återförpassa ärendet till hovrätten.

Jon Hellevig som kallade Karita Mattila "nazihora" på Facebook samtidigt som han uppmanade sina anhängare att störa hennes uppträdanden dömdes för ett knappt år sedan i Helsingfors tingsrätt till 60 dagars villkorligt fängelse och till att betala Mattila 2 800 euro i skadestånd. Domen föll för ärekränkning och olaga hot.

Hotelser med uppmaningar om att våldta operastjärnan skedde 2014 efter att Mattila vägrat uppträda tillsammans med kapellmästaren Valerij Gergijev som öppet hade stött Vladimir Putins åtgärder under Krimkrisen. Uppträdandet skulle ske i Carnegie Hall i New York, men operan fick kalla in italienaren Fabio Luisi från Metropolitan i stället.

Hellevig som kandiderade i EU-valet för Självständighetspartiet reagerade med att skriva sina svinaktigheter på sin offentliga Facebooksida.

Saken fick stor uppmärksamhet i de sociala medierna och Mattilas framträdanden omgavs med strikta säkerhetsåtgärder.

I den påföljande rättegången använde Hellevig ett märkligt argument för att undgå straff. Han hänvisade till att han straffats alldeles tillräckligt av orättvisa skriverier i offentligheten i tre års tid och att hans juristkarriär därigenom förstörts.

– Vår juridiska byrå, som har också finländska delägare, sade efter skandalen att de inte längre kan samarbeta med mig, klagade Hellevig i rätten.

Han bad också Mattila om ursäkt för sina skriverier, som han även själv bedömde som "hemska" under behandlingen i tingsrätten.

Mattila uppgav i rätten att hon var chockerad av hotelserna där Hellevigs supportrar uppmanades söka reda på henne, störa hennes framträdanden och våldta henne.

Hellevig uppgav i maj 2014 i en intervju för Iltalehti att han ingalunda ångrar sina skriverier. Han lovade i stället se till att Mattilas följande konsert i Helsingfors skulle bli förstörd på grund av de "osanningar" hon sagt om Vladimir Putin.

Mattila bad om 10 800 euro i skadestånd, men fick nöja sig med 2 800 euro samt ersättning för rättegångskostnaderna.