Juntan: Jättebuddha i marmor ska ge fred

Världens största Buddha i marmor ska byggas i Myanmars huvudstad, och "garantera fred och lugn i landet". Det hävdar militärregimen som tog makten i februari.

Statyn borde också kunna locka turister, rapporterar regimstyrda The Global New Light of Myanmar.

Juntan har varit hårt pressad efter kuppen. Omvärlden har krävt återinförd demokrati, och folkliga protester har slagits ned så våldsamt att hundratals liv har gått förlorade. Japanska Nikkei skriver att Buddhaprojektet ses som ett sätt att vinna tillbaka den buddhistiska folkmajoritetens förtroende.

1 720 ton marmor ska transporteras från Mandalay-området till huvudstaden Naypyidaw för bygget av den 19 meter höga statyn. Blocken är för tunga för landtransport, så rutten går via floden Irrawaddy, skriver nyhetsbyrån EFE.

Det finns ännu större Buddhor i Asien, men de är inte byggda helt i marmor. En känd 45-metersstaty på Phuket i Thailand har marmor som ytskikt, men består till största delen av betong. Och världens största, den över 70 meter höga Leshanbuddhan i Kina, är utmejslad ur sten.