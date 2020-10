Juniorerna tar över i Kyrkslätt – Sannholm visar hur KyIF:s framtid kan se ut

Maja Sannholm har varit ett av de stora utropstecknen i FM-serieinledningen i höst. Hon är en av de KyIF-juniorer som ska lyfta klubben till en maktfaktor i FM-serien.

KyIF är inne i en ombyggnadsfas och en föryngringsprocess där klubbens oerhört starka juniorarbete ska ge resultat också i representationslaget. Med Borgitta Lindholm vid rodret siktar klubben på att inte bara etablera sig som ett topplag i Finland utan också att fira sina hundra år som mästare om tre säsonger.

Då laget spelade sin första hemmamatch för säsongen i FM-serien fanns hela sex av laget A-juniorer i laguppställningen. Något om spelarnas kapacitet och Lindholms förtroende för dem berättar det faktum att tre av dem fanns inne på plan då laget jagade GrIFK i slutminuterna.

– Det här är en bra situation. Jag vågar absolut sätta in dem i avgörande lägen. Vi är i ett läge där vi behöver både seniorspelarna och juniorerna för att få ihop vårt spel, säger Lindholm.

Hon har en klar plan för sitt unga lag i serien. I den första omgången ska laget lära spela tillsammans och hitta varandra. I den andra och tredje omgången ska laget hitta sitt lagspel och en trygghet och säkerhet i det. Och i den fjärde omgången ska laget klara av att höja sin nivå och spela på en högre nivå.

– Det är oerhört motiverande att jobba med de här unga spelarna. Det handlar om att sätta ihop två helt olika kulturer och hitta balansen, säger Lindholm.

En viss växtvärk kommer att synas speciellt i inledningen av säsongen. Laget inledde med en klar förlust mot guldfavoriten Dicken och i den andra matchen föll KyIF knappt hemma mot GrIFK.

Maja Sannholm är en av KyIF:s A-juniorer som fått chansen i damlaget den här säsongen. Sannholm har tackat för förtroendet och smällt in inte mindre än tio mål i de två första seriematcherna plus sex fullträffar i cupkvartsfinalen mot Dicken.

– Inför säsongen trodde jag nog inte att jag skulle få en så här stor roll i laget. Det är kul att få testa på något nytt, säger hon efter matchen mot GrIFK.

Sannholm, en av sex 2003-födda spelare i uppställningen på söndag, spelar fördomsfritt, vågar ta för sig och ser ut som en rutinerad FM-seriespelare då hon sätter mål på löpande band med sitt tunga skott.

– Det har fått bra att komma in i serien. Det hjälper att vi spelade i Sverige förra säsongen, säger hon.

Sannholm hör till det KyIF-lag som deltog i Stockholmsserien förra säsongen. Det har förberett dem för spel i den inhemska högsta serien.

– Spelet här i FM-serien är tuffare än i A-juniorerna. Men jag spelar på samma sätt som jag brukar, säger Sannholm.

Tränaren Lindholm nickar och håller med. Hon känner de unga spelarna väl då hon tränade dem förra säsongen innan hon tog över som seniorlagets tränare. Därför vet hon hur de fungerar, när hon kan kasta in dem i hetluften och vilka deras styrkor är.

– Vi är inte så samspelta just nu och det kommer att at lite tid innan vi är det. Men vi kommer nog att kunna ställa till det för många lag under säsongen, säger Lindholm.

I matchen mot GrIFK bestod laget av sju spelare födda på 90-talet (tre av dem 1998 och 1999) och nio på 00-talet. Det gäller för Lindholm, Sannholm & Co att ha tålamod och is i magen då laget siktar mot framtiden.

– Vi är på rätt väg. Dicken är på en egen nivå men de övriga lagen ska kunna vara inom räckhåll för oss, säger Lindholm.