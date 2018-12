Sammantaget är det svårt att se en djup recession vara i närheten.

Julen närmar sig, men lugnet har ännu inte sänkt sig över världens kapitalmarknader. Helsingforsbörsen verkar dock av allt att döma klara av att leverera en positiv vecka, då index i skrivande stund är upp med knappt 2 % sedan förra fredagen. Min gissning om en positiv avslutning på börsåret är fortfarande fullt rimlig, men uppgången på 0,1 % under december är i ärlighetens namn lite mindre än vad jag hade hoppats på.

Utfallet av de stora makroekonomiska och politiska händelserna under december har, hittills, varit i linje med eller något bättre än väntat. Viktigast är att USA och Kina för två veckor sedan lyckades komma överens om en "vapenvila" i handelskonflikten, och fredagens beslut av Kina att sänka tullarna på amerikanska bilar från 40% till 15% under 2019 får nog ses som en bekräftelse på att åtminstone Kina är beredda att göra vissa eftergifter för att nå en överenskommelse.

I flödet av bolagsnyheter (är det inte märkligt hur många företagsaffärer som ska avslutas innan jul, förresten?) utmärkte sig vinstvarningarna från Metsä Board och Cargotec. Med tanke på att det är två konjunkturkänsliga bolag som justerar ned förväntningarna för kvartalet är det frestande att dra slutsatsen "vikande efterfrågan", men en närmare titt på skälen till att resultaten blir lägre än väntat till stor del snarare beror på högre kostnader.

Metsä Board, som föll drygt 5% under veckan, meddelade att resultatet för fjärde kvartalet nu väntas bli "i nivå med" föregående år, vilket var drygt 10 % under marknadens förväntningar. Orsakerna till det lägre resultatet var dels driftsstörningar i Husum-fabriken, dels lägre volymer och priser för avsalumassa på den kinesiska marknaden. Den första delen av varningen är uppenbart inte kopplad till efterfrågebilden, däremot är det tydligt att kinesiska inköpare har tagit ett steg tillbaka under de senaste månaderna. Sannolikt handlar det om en typisk lageravveckling, som ofta tar några månader att genomföra från start till mål. Enligt Metsä är den underliggande globala efterfrågan fortsatt stark, och jag kan tycka att kursreaktionen givet detta är väl stor – skogsbolagen värderas nu som om prognoserna skulle sänkas med 30-35% under 2019.

Ser vi däremot på Cargotec verkar problemen delvis vara en fråga om att efterfrågan varit för stark – Hiabs underleverantörer hinner helt enkelt inte med att leverera, och bolaget har därför fått flyga in komponenter från Kina för att möta leveranserna. Enligt VD Mika Vehviläinen utvecklas orderingången väl och Hiabs försäljning kommer inte att vara långt ifrån företagets egna mål – men kostnaderna betydligt högre. MacGregor förefaller dock ha drabbats av senarelagda leveranser, vilket ibland kan vara ett tecken på svagare efterfrågan. Blandade karameller, helt enkelt.

Sammantaget är det svårt att se en djup recession vara i närheten – däremot tror jag att en lägre tillväxt under 2019 är det mest rimliga scenariot. Frågan är vad som redan idag reflekteras i aktiekurserna? Min bedömning är att investerarna räknar med en konjunkturnedgång av samma snitt som 2011-2012, vilket kan vara för pessimistiskt.

Lars Söderfjell