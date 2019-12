Nervositeten på kapitalmarknaderna var stor inför den andra veckan i december. Räntebesked från Federal Reserve och ECB, parlamentsval i Storbritannien och slutligen en hotande upptrappning av handelskonflikten mellan USA och Kina om inte en första överenskommelse hade kunnat nås innan 15 december.

Att döma av marknadsreaktionerna var oron – åtminstone till viss del – ogrundad. Helsingforsbörsen steg med cirka 2 procent under veckan, med de konjunkturkänsliga bolagen i toppen av listan. Utvecklingen var likartad på de stora internationella marknaderna där marknaderna både i Eurozonen och USA noterade nya "all-time high" under veckan.

Vad är det då som gjort att optimismen återvänt till marknaderna efter några veckor med sidledes rörelser? Räntebeskeden från centralbankerna bjöd inte på några överraskningar jämfört med marknadens förväntningar. Det brittiska valet innebar en storseger för Tories, vilket lägger grunden för brexit under 2020. Men till skillnad från tidigare verkar utträdet nu kunna äga rum under någorlunda ordnade former, vilket minskar osäkerheten på finansmarknaderna. Och slutligen förefaller USA och Kina vara nära en överenskommelse om handeln, även om det inte finns något påskrivet avtal att visa upp och detaljerna om vad avtalet i sak innebär lyser med sin frånvaro.

Många investerare har säkert minskat sin exponering mot risktillgångar under november, och det är inte orimligt att tänka sig att en del av den "likviditetsreserven" nu flyttar tillbaka in i aktier, vilket lägger grunden för en återhämtning i marknaden. Alternativen till aktieinvesteringar är inte speciellt tilltalande, med negativa räntor på statsobligationer upp till 15 års löptid. Man måste vara väldigt säker på att börsen ska falla för att investera i tillgångar som har garanterat negativ avkastning …

På bolagsområdet var nyhetsflödet tunt under veckan som gick. Outotec justerade ned sina utsikter för helåret något vilket dock togs emot positivt då beslutet att avyttra tre olönsamma enheter gör att potentialen för lyfta resultatet under kommande år förbättras. Tillsammans med en ökad konjunkturoptimism resulterade det i en uppgång på över 10 procent för veckan.

Strejken inom industrin gav inga större utslag på börskurserna. Neste, som påverkades relativt mycket av konflikten, föll mest av aktierna i HEX25-indexet men det var snarare en effekt av att råvarupriser och raffineringsmarginaler rört sig i fel riktning de senaste veckorna än att investerarna oroar sig för effekterna av några dagars minskad produktion.

Vi går nu in i en period av året då julfriden normalt brukar sänka sig över kapitalmarknaderna. De stora institutionerna "stänger böckerna" och gör så lite som möjligt, vilket gör att handelsvolymerna minskar och även kursrörelserna. Det finns dock undantag (så sent som i fjol pågick dramatiken under hela julhelgen, åtminstone i USA) och jag vågar själv inte riktigt andas ut förrän både Trump och Xi satt sina namnteckningar på ett avtal.

Lars Söderfjell