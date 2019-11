Julen kommer i en skolåda till Rumäniens fattiga barn

En skolåda fylld med skolmaterial, godsaker, tandborste och vantar kan rädda julen för många fattiga barn i Rumänien. I Esbo samlar Ioana Dunca in julklappar i skolådor som skickas till Rumänien.

Ioana Dunca är född och uppvuxen i Rumänien, men sedan 2010 bor hon i Finland. Då beslöt hon och hennes man att de vill uppleva något annat, se lite mera av världen än det fattiga hemlandet. Eftersom hon jobbade för Nokia var steget till Finland inte så långt, trots att hon aldrig tidigare ens besökt landet.

– Livet i Finland är så annorlunda. Vi trivs jättebra här och jag är glad att vi flyttade just hit, även om varken jag eller barnen pratar finska, säger Dunca.

När Ioana Dunca skulle återvända till arbetslivet efter en föräldraledighet fanns varken det Nokia hon kände eller hennes jobb kvar, så i dag är hon arbetssökande. Hon vill ägna sig åt välgörenhet och just nu är det barnen i det forna hemlandet som står nära hennes hjärta.

– Inför julen 2017 stötte jag på ett Facebookinlägg av min väninna i Rumänien där hon uppmanade folk att delta i det internationella projektet Christmas in a Shoebox. Jag tände genast på idén, jag har också tidigare deltagit i många andra välgörenhetsprojekt. Det fanns förstås ingen som samlade in skolådor just i Finland, så jag tog tag i saken och startade en lokal kampanj. Det kändes viktigt att göra något för barn från mindre bemedlade familjer, det finns så många av dem i Rumänien, säger Dunca.

Det svåraste blev att hitta transport för julpaketen från Finland till Rumänien, men via sociala medier hittade Dunca ett transportföretag som regelbundet kör mellan de bägge länderna och som lovade kila in paketen mellan de betalande kundernas försändelser. Det hela började väldigt småskaligt bland Duncas vänner, första året skickade hon i väg 25 paket och i fjol blev det 36 skolådor som fördelades bland barnen på en specialskola i staden Câmpulung Moldovenesc i Rumänien, söder om den ukrainska gränsen.

– Barnen bor på skolan inne i veckorna och åker hem bara över veckosluten, många av barnen kommer från sådana förhållanden att de har det bättre ställt i skolan än hemma. Men skolmaterialet måste de köpa själva, så pennor och häften är välkommet innehåll i paketen, säger Ioana Dunca.

I år hoppas hon på en lite större insamling. Dunca har skapat en egen kampanjsida på Facebook där hon berättar om projektet med skolådorna, den heter Shoebox Finland.

– Jag samarbetar med ett litet transportbolag som har lovat föra hundra skolådor till Rumänien före jul. Om vi får ihop flera paket är det ett glatt problem som jag måste fixa på något sätt. Kanske det finns flera firmor som kör varor till Rumänien? I värsta fall delas de sista paketen ut först i januari.

– Varje gång jag engagerar mig i ett välgörenhetsprojekt upplever jag att jag får igen så mycket mer än det jag ger. Det händer varje gång! Dessa julklappar i skolådor är ett enkelt sätt för oss i Finland att ge stor glädje till en liten människa i Rumänien. Ett julpaket kan sprida så mycket glädje där, säger Ioana Dunca.