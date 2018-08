Jorden riskerar bli ett växthus

Den globala uppvärmningen riskerar att föra in jordens atmosfär i ett växthusliknande tillstånd, eller "hothouse earth". Det skriver forskare i en ny studie från bland annat Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Även om alla länder minskar utsläppen av växthusgaser är det svårare att hålla den globala uppvärmningen under 1,5–2 grader än man tidigare trott, enligt den internationella studien som publiceras i Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS).

Tillståndet kan innebära en temperaturökning på 4–5 grader och en förhöjd havsnivå på 10–60 meter. Vissa platser på jorden kommer då att bli obeboeliga. Kustområden och områden som redan i dag är varma drabbas värst.

– De stora höjningarna av havsnivåerna kommer vi att se när isarna på Antarktis och Grönland smälter. Grönland har tillräckligt med is för att höja havsnivåerna 6–7 meter och Antarktis is kan höja dem 60–70 meter. De havsnivåhöjningar vi redan ser är en effekt av issmältning på Grönland och Antarktis, säger Owen Gaffney som är analytiker och kommunikatör vid Stockholm Resilience Centre.

I studien konstateras att det är nödvändigt att kraftigt påskynda övergången till en utsläppsfri världsekonomi.

– Alla världens länder måste förbinda sig att bli koldioxidneutrala. All teknik finns på plats för att klara det. Alla företag och städer skulle, ganska enkelt, kunna halvera sina utsläpp till år 2030. Det skulle till och med vara enkelt att få bort 73 procent av de fossila bränslena från den globala ekonomin, säger Gaffney.

Men det viktigaste, enligt Gaffney, är att ändra beteenden och öka människors medvetenhet om klimathotet. Och att återplantera skog på planeten, i en massiv och aldrig tidigare skådad omfattning.

– Vi har alla verktyg vi behöver för att minska utsläppen men det saknas politisk vilja för att få det att hända tillräckligt snabbt.

För närvarande ligger den globala genomsnittstemperaturen på lite mer än en grad över förindustriella nivåer och stiger med 0,17 grader per decennium.

"Vad vi ännu inte vet är om klimatsystemet kan 'parkeras' nära två grader över förindustriella nivåer, i enlighet med Parisavtalet. Eller om det, när det en gång har gått så långt, kommer att glida in i ett tillstånd av 'hothouse earth'", säger forskaren Hans Joachim Schellnhuber i ett pressmeddelande.