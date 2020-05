Jordans skor kan säljas för jättesumma

De första signerade Air Jordan 1-skorna har lagts ut till försäljning av auktionsfirman Sotheby's.

Basketskorna tillverkades för den amerikanske legendaren Michael Jordan 1985 och är väl använda av den dåvarande Chicago Bulls-spelaren.

De vit-svart-röda skorna väntas bli sålda för mellan 100 000–150 000 dollar.

Skorna säljs av samlaren Jordan Geller, som har ett sneakersmuseum, och säljs lägligt när Jordan nu är ett hett samtalsämne för den nya dokumentären "The Last Dance" som visas på Netflix.

– Med all uppståndelse runt Michael Jordan och "The Last Dance" beslutade min fru och jag att det var dags för skorna att få ett nytt hem, säger Geller.