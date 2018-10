Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnybara bränslen, och här är energi- och trafiksektorn avgörande.

Den färska IPCC-rapporten om den globala uppvärmningen ska tas på största allvar. Alla sektorer måste hjälpa till för att dra sitt strå till stacken för att bromsa klimatets uppvärmning.

Därför är det skäl att påminna om att jord- och skogsbruket inte ska ses som ett problem utan att näringen tvärtom är i nyckelposition när det gäller att hitta lösningar som binder mera kol för att bromsa klimatuppvärmningen. All mänsklig aktivitet och användning av jorden, även jord- och skogsbruket, frigör koldioxid i olika grad. Men jord- och skogsbruket binder även kol via fotosyntesen, särskilt skogsbruket och odlingen av exempelvis mångåriga gräsväxter som används som djurfoder.

Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnybara bränslen, och här är energi- och trafiksektorn avgörande. Det gäller dessutom att exempelvis i byggnader ersätta betong med trä samtidigt som det är möjligt att utveckla helt nya träbaserade förpackningsmaterial och andra träprodukter som binder kol under sin livscykel.

De finländska skogarnas tillväxt på 107 miljoner kubikmeter per år är redan nu rejält större än uttaget på 87 miljoner kubikmeter per år. Men det är ytterligare möjligt att öka tillväxten, och därmed även kolbindningen via våra finländska skogar. För tillfället finns det mera kolbindande virke i Finlands skogar än någonsin tidigare – detta virke fungerar både som kolsänka och är samtidigt en viktig råvara för den mångsidiga skogsindustrin.

Då det gäller att öka tillväxten av våra skogar är det de privata skogsägarna, det vill säga en tredjedel av finländarna som äger cirka 60 procent av Finlands skogar, som sitter på lösningarna. Målen finns i Finlands skogsstrategi och i klimatstrategin på medellång sikt. Dock finns det inte enbart ett enda rätt sätt att sköta skogen på utan skogsbruket är alltid beroende av tid och plats. Det finns med andra ord ingen lag som kräver att skog avverkas utan det är upp till den enskilda skogsägaren och marknadsläget att avgöra.

De finländska skogsägarna fortsätter gärna det gemensamma klimatarbetet som redan pågått i årtionden genom att aktivt bruka och vårda den växande skogen så att den ännu effektivare kan binda koldioxid.