De sökte efter någon som är drygt 2,10 lång med blå ögon, och hittade en finländare som var beredd att jobba hårt, utan ord, som klippan i Star Wars trilogi av trilogier. – Det är en stor kraft att få vara en bekräftande symbol, säger Joonas Suotamo om rollen som Chewbacca.

– Vi tänkte på det, att this is it. Att vi troligen inte jobbar längre i just den här ensemblen. Sådan känsla var det, säger Joonas Suotamo om inspelningarna av Star Wars Episod IX, The Rise of Skywal...