Jonas von Wendt: Det blir brasiliansk segerfest i fotbolls-VM

Vänskapsbandet mellan presidenterna Putin och Infantino förstärks under VM. Bild: Lehtikuva-AFP/Alexey Nikolsky

I dag börjar fotbolls-VM i Ryssland. HBL:s Jonas von Wendt tittar in i kristallkulan och ser två leende presidenter, en varg som delar känslorna och en brasiliansk segerfest.

En månads VM-fest väntar. För vänner av fotboll. För dem som inte tänker så höga tankar om världens största sport kan månaden bli aningen tyngre att genomlida. HBL tar en titt i den berömda kristallkulan och kommer med ett antal tänkbara och aningen mer otänkbara scenarion under månaden i öst.

Fifa-bossen Gianni Infantino smyger omkring på diverse arenor, cocktailbjudningar, lyxrestauranger och pedikyrsalonger med sitt aningen lömska småleende på läpparna. Då president Putin under turneringen bjuder in honom på både björnjakt och en privat tur i hans valv för exklusiva armbandsur och skjutvapen och efter VM dessutom delar ut hedersutmärkelsen Ryska federationens hjälte till Infantino kan inte den 48-årige juristen längre hålla sig från att kalla VM i Ryssland för alla tiders turnering. Han är ändå väldigt noga med att upprepade gånger under turneringen påpeka att idrott och politik inte hör ihop.

För president Putin är de prickfria VM-arrangemangen ännu en PR-seger av rang. Att några tusen pälsfarmare i Sibirien blir utan pension på grund av att en VIP-toalett skall byggas i hälften marmor, hälften guld för att duga för den saudiske kronprinsen talas det tyst om. Då en engelsk tabloid avslöjar historien gör Putin som kollegan Trump och dementerar allt med orden "fake news".

Ute på planen slår Ryssland Saudiarabien i premiären men förlorar sedan mot både Egypten och Uruguay. En utebliven straff i slutminuterna mot Uruguay får konspirationsteorierna att florera fritt i det väldiga landet. Bland andra docent Bäckman uttalar sig.

De långa avstånden blir en snackis under VM. För en del spelare kommer det som en överraskning att Ryssland är världens överlägset största land rent geografiskt sett. Jörn Donner uttalar sig och påpekar att det alltid lönar sig att läsa.

De nordiska länderna tjusar mera utanför planerna än på dem. Fansen beter sig exemplariskt och kombinationen sommarvärme, kall öl, immande vodka och det ryska köket får alla att trivas. Att det sipprar ut rapporter om att alla hotellrum inte motsvarat beskrivningarna förmår inte lägga sordin på den muntra stämningen.

Danmark inleder med förlust mot Peru. Paulo Guerrero sätter 2-1 i slutminuten efter att Nicolas Jörgensen prickat stolpen med ett tomt mål framför sig. I VM-studion ojar sig forna anfallsstjärnan Preben Elkjäer och säger sig fundera på att återuppta karriären. Segern mot Australien blir en klen tröst då danskarna faller mot ett imponerande Frankrike.

Säkerheten och huliganer har varit ett ständigt återkommande samtalsämne i samband med stora mästerskap under de senaste decennierna. Så också nu, inte minst på grund av det som hände i EM för två år sedan då ryska huliganer, misstänkt disciplinerade och samordnade sådana, orsakade kaos i samband med en match mellan Ryssland och England.

Något säger mig ändå att Putin och hans mäktiga säkerhetstjänst har koll på läget på helig rysk jord. Kommer själv ihåg hur uppskattningsvis 20 hårdföra Omon-grabbar buntade ihop ett hundratal skinnskallar utanför Lokomotivs stadion inför en kvalmatch mellan Ryssland och Finland. Det tog inte mer än några minuter.

Sverige, där Zlatan Ibrahimovic alltjämt är den stora snackisen, inleder med seger mot Sydkorea, faller sedan stort mot Tyskland för att kryssa i den sista gruppspelsmatchen mot Mexiko. Svenskarna avancerar tack vare bättre målskillnad än mexikanerna. I åttondelen väntar Brasilien som inte bryr sig nämnvärt om jantelag, det svenska köket, Janne Andersson eller blågul lagmoral. Brasilien vinner med 4-0 men svenskarna välkomnas ändå hem som hjältar. Zlatan dyker inte upp i Kungsträdgården för att jubla.

På tal om Tyskland förresten. Tyskarna får egentligen bara spelet att fungera mot Sverige i gruppspelet. I åttondelen mot ett taggat och tålmodigt Schweiz åker tyskarna chockerande nog ut. Joachim Löw kritiseras häftigt för att han bland annat lämnade Leroy Sane hemma. Löw kontrar med att konstatera att han siktar på att fortsätta på posten fram till 2026.

Island får en blytung inledning på VM då Argentina spelar ut hela sitt register och vinner med 4-0. Lionel Messi anger takten och sätter två baljor. De läckra isländska fansen förmår inte heja fram sina favoriter till stordåd denna gång. Gruppen är för tuff och inte ens islänningarna kan ständigt och jämt överträffa sig själva.

En snackis blir också den officiella VM-maskoten, vargen Zabivaka. Fifa beskriver den som "charmerande, självsäker och social. Han är klassens lustigkurre som får andra att skratta."

Är ingen expert på vargar och vet att djuret i fråga ibland kanske har oförtjänt dåligt rykte men beskrivningen ovan skulle väl passa bättre på en cirkusapa än ett fruktat rovdjur.

Vargen har många associationer också i Ryssland. Arméns fruktade specialstyrka, Spetsnas, brukar ibland kallas vargar. MC-gänget Nattvargarna är också tämligen känt.

Enligt Fifa röstades Zabivaka fram genom fria val i Ryssland. Fria val och Ryssland hör som bekant inte till vardagen så något positivt kanske vargen trots allt förde med sig.

Ryssland kan trösta sig med att VM-maskotar genom tiderna ofta varit rätt misslyckade. Minns VM 1986 och Pique, en jalopeno med grov mustasch och sombrero. Knappast alldeles politiskt korrekt då eller nu. Men Infantino brukar ju säga att idrott och politik inte hör ihop.

Många hoppas på skrällar i VM. De brukar vara rätt sällsynta, så också nu. I semifinal återfinns Brasilien, Frankrike, Belgien och Spanien. I finalen möts Brasilien och Spanien och Philippe Coutinho blir nationalhjälte då han från bänken kommer in och avgör i förlängningen.