Jonas Hassen Khemiri ger ut en ny roman: "Vi sitter ihop med varandra som i en väv"

Fakta

Jonas Hassen Khemiri

Född: 1978.

Uppvuxen: Hornstull, Stockholm.

Bor: Söderförort till Stockholm.

Familj: Flickvän och två barn.

Romaner: Ett öga rött (2003), Montecore: en unik tiger (2006), Jag ringer mina bröder (2012), Allt jag inte minns (2015) och nu Pappaklausulen.

Dramatik: Debuterade med Invasion! på Stockholms stadsteater 2006 i regi av Farnaz Arbabi. Pjäsen är översatt och spelad i ett tjugotal länder. I USA fick Khemiri Village Voice Obie Award för bästa manus. Har skrivit ytterligare fem pjäser, den senaste för Dramaten.

Övrigt: Skrev manus tillsammans med Gabriela Pichler till hennes kritikerhyllade film Amatörer som gick upp på biograferna i våras. Fick i fjol, som förste svenske författare, en novell publicerad i The New Yorker.

Framtidsplaner: Ska åka till Singapore writers' festival, och hålla i workshoppar.

Läser just nu: The man in the mirror of the book, en biografi om Jorge Luis Borges.

Lyssnar på: Strax före den här intervjun Solo (reprise) med Andre 3000.