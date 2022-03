Jokerit fortsätter att tiga – här är 10 frågor Jari Kurri inte vill svara på

Sedan Jokerit avbröt KHL-säsongen förra veckan har tystnaden varit total från klubbens sida.

Jokerit meddelade förra veckan att laget drar sig ur KHL-slutspelet. I ett pressmeddelande skrev den finländska KHL-klubben att "under rådande omständigheter i världen hade det varit omöjligt att fortsätta säsongen".

I pressmeddelandet nämnde Jokerit inte Ryssland, Ukraina eller den ryska invasionen och de ryska krigshandlingarna mot Ukraina. Klubben meddelade inte heller om den ämnar fortsätta i den ryska ligan efter den här säsongen.

Flera samarbetspartners har lämnat Jokerit och också spelare har valt att flytta till andra klubbar.

Hartwall meddelade i torsdags att man bryter samarbetet med arenan i Böle. Hartwallarenans namnskyltar plockades ner samma dag. Det är för tillfället oklart om ishockey-VM kommer att avgöras i arenan eller inte.

En stor del av arenan ägs genom företaget Arena Events, av den ryska Rotenberg-familjen och Gennadij Timtjenko som finns på flera sanktionslistor.

Jokerit har spelat i KHL sedan säsongen 2014–15. Klubben har gjort förluster på över 100 miljoner euro som täckts upp först av familjen Rotenberg och Timtjenko och senare av Nornickel-koncernen.

KHL är en politisk liga och ligan finansieras till stor del av oligarker och miljardärer med starka kopplingar till Kreml och Rysslands president Vladimir Putin.

Jokerit och Kurri har inte kommenterat sin egen situation eller Rysslands krigsaktioner i Ukraina i offentligheten. Sedan klubben publicerade sitt pressmeddelande om att säsongen är över har det varit total tystnad från klubbens sida.

HBL har försökt nå majoritetsägaren och styrelseordföranden Jari Kurri för kommentarer om Jokerits läge upprepade gånger under den senaste veckan, både per telefon och per e-post. Kurri har inte svarat på förfrågningarna.

Här är frågorna HBL ville ha svar på:

• Varför har Jokerit inte lämnat KHL?

• Finns det förutsättningar för en finländsk klubb att fortsätta i KHL?

• Vad är Jokerits och din åsikt om de ryska krigshandlingarna i Ukraina?

• Fördömer Jokerit dessa handlingar?

• Spelar Jokerit ishockey nästa säsong?

• Om ja, i vilken serie spelar klubben?

• Vem har beslutanderätt i Jokerit?

• Hur ser du på kopplingarna mellan KHL, Kreml och Vladimir Putin?

• Hur ser du på kopplingen mellan Jokerit, Kreml och den ryska politiken?

• Är KHL en politisk liga?

• Varför har Jokerit inte tagit ställning i frågan om Rysslands invasion av och krigshandlingar i Ukraina?

Det är inte första gången som Jokerit och Kurri väljer att vara tysta och vägra svara på mediernas frågor. Då laget för två säsonger sedan väntade in i det sista med att ställa in sin resa till Minsk gick det inte heller att få någon kommentar av klubben.

Jokerit ställde in sin resa till den belarusiska huvudstaden, där diktator Alexandr Lukasjenko en månad tidigare vunnit ett uppgjort presidentval, med hänvisning till sina spelares säkerhet – inte med hänvisning till det politiska läget i Belarus.