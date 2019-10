Johnsons brexitplan övertygar inte EU

Boris Johnsons brexitplan är "inte i närheten" av att erbjuda en acceptabel lösning på den irländska gränsfrågan. Det anser EU-parlamentet, som planerar att lägga in sitt veto mot förslaget som det ser ut nu.

Parlamentets brexitchef Guy Verhofstadt kallar förslaget "en ompaketering av dåliga idéer", enligt Independent.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk avfärdar inte förslaget helt, men ger uttryck för en avvaktande hållning.

"Mitt meddelande till Boris Johnson: vi förblir öppna, men inte övertygade", skriver han på Twitter.

I onsdags lade premiärminister Boris Johnson fram den nya planen för hur Storbritannien ska lämna EU. Kortfattat innebär den att Nordirland ska hållas kvar i EU:s inre marknad till år 2025 men samtidigt ingå i en gemensam tullunion med Storbritannien. Planen innehåller även en möjlighet för Nordirland att vart fjärde år avgöra om man vill lämna eller fortsatt vara en del av den inre marknaden.

Kritiken mot planen har inte låtit vänta på sig. Efter ett tal i det brittiska underhuset fick Boris Johson flera frågor från parlamentariker om vad hans plan skulle innebära för gränsfrågan på Irland. En ledamot undrade om förslaget kommer innebära gränskontroller.

– Förslaget som vi har lagt fram innebär ingen sådan fysisk infrastruktur vid eller i närheten av gränsen – eller för den delen någon annanstans, svarade premiärministern.

I sitt tal till parlamentsledamöterna framhöll Johnson återigen att det brittiska folket röstat för att lämna EU och att det nu är dags att få brexit överstökat. Han påpekade också att målsättningen för hans regering alltid varit att lämna EU med ett avtal.

Labourledaren Jeremy Corbyn ger dock inte mycket för Johnsons plan, som han beskrev som värre än den som lades fram av Theresa May, Johnsons företrädare.

– Förslagen är orealistiska och skadliga och kommer varken att accepteras av Bryssel, av denna kammare eller av det brittiska folket, sade Corbyn.

Den första kommentaren från EU:s chefsförhandlare Michel Barnier gav uttryck för en försiktigt positiv inställning.

– Framsteg har gjorts, men mycket arbete återstår, sade han i onsdags.

Samma tongångar hörs även från Sveriges EU-minister, Hans Dahlgren (S).

Under torsdagen besöker Irlands premiärminister Leo Varadkar Sverige. Under en presskonferens med den svenske statsministern Stefan Löfven lyfte han flera problem med Johnsons plan. Bland annat risken för någon form av gränskontroller eftersom Nordirland och Irland inte skulle räknas till samma tullzon.

Varadkar anser även att det irländska parlamentet borde få ta ställning till planen från den brittiska premiärministern.

Johnson hoppas nu att hans nya giv ska vara utgångspunkten för brexitförhandlingarna i samband med EU-toppmötet den 17-18 oktober. Mötet beskrivs som den sista möjligheten för den brittiska regeringen att få till ett avtal. I vilken utsträckning det brittiska parlamentet sedan kommer att få göra sin röst hörd är högst oklart.

Under förmiddagen i det brittiska underhuset bekräftade nämligen det konservativa partiets majoritetsledare i underhuset, Jacob Rees-Mogg, uppgifterna som cirkulerade under onsdagen om att parlamentet kommer att stängas ned, skriver The Guardian.

Tisdag den 8 oktober blir den sista dagen med möten i parlamentet innan arbetet avbryts i nästan en vecka, enligt Rees-Mogg.

De brittiska parlamentarikerna återvänder inte förrän den 14 oktober i samband med drottningens tal, som motsvarar den svenska regeringsförklaringen. Därefter återstår drygt två veckor innan det är tänkt att Storbritannien ska lämna EU.