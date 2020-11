Johnny Depp förlorar rättsfallet mot The Sun

Johnny Depp förlorar mot tabloidtidningen The Sun i ett uppmärksammat förtalsmål. Det skriver nyhetsbyrån AFP.

Fallet rör en artikel där Hollywood-stjärnan Johnny Depp kallas för en hustrumisshandlare. Detta efter att ex-frun Amber Heard anklagat honom för misshandel under deras förhållande.

Pirates of the Caribbean-skådespelaren stämde News Group Newspapers, där tidningen ingår, för anklagelser om att han var våldsam mot Amber Heard under deras två år långa äktenskap.

Domaren Andrew Nicol avfärdar 57-åringens förtalsanklagelser, och säger att artikeln har visat sig vara "huvudsakligen sann".

The Sun välkomnar domen och säger enligt AFP att "offer för våld i hemmet inte ska tystas" och att de tackar både domaren för "hans noggranna övervägande" och Amber Heard, för "hennes mod att komma med bevis i domstolen".

Innan domen föll ansågs oddsen vara till Johnny Depps fördel, på grund av Englands gamla ärekränkningslagar som sätter bevisbördan på medierna och som fortfarande är en av de strängaste i västvärlden, enligt AFP.

Fallet har kallats för "den största engelska förtalstvisten under 2000-talet".