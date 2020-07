John Cleese trött på politisk korrekthet

Den brittiske komikern John Cleese har ledsnat på den politiska korrekthet han upplever sig omringad av. – Personer som är vänliga och intelligenta och flexibla, och som alltid beter sig passande, är inte roliga. Roligheter handlar om folk som inte gör det, som Trump, säger han.

Den välkända brittiske komikern John Cleese har under de senaste åren ledsnat på allsköns fenomen han stöter på i sin omvärld. Och han är inte sen att påtala det.

Förutom att han är trött på politisk korrekthet i allmänhet, får trenden med så kallad "cancel culture" den nu 80-årige komikern att ryta ifrån. Begreppet syftar exempelvis på när offentliga personer får sina uppdrag inställda efter att ha betett sig på sätt som kan uppfattas som stötande.

Till Reuters säger Cleese att problemet med politisk korrekthet är att komiker då måste "sätta ribban efter vad vi blir tillsagda av landets mest lättretliga, mest känslomässigt instabila och sköra och minst stoiska personer".

Nyligen kritiserade Cleese också brittiska BBC när de plockade bort ett avsnitt av tv-serien "Pang i bygget", där Cleese spelade huvudrollen. Det aktuella avsnittet från 1975 drev bland annat med andra världskriget och i det användes även nedsättande termer om det västindiska cricketlaget. Strax därefter gick BBC ut med att avsnittet skulle läggas upp igen, men då med en varning för stötande språk.

Inom kort lanserar Cleese sin livesända humorföreställning "Why there is no hope" (ungefär: varför det inte finns något hopp). Han beskriver det som en blandning mellan en föreläsning och en stand up-föreställning.