Black Lives Matter John Carlos som gjorde Black Power-hälsningen under OS 1968 uppmanar IOK att ändra regler

John Carlos som under OS 1968 gjorde Black Power-hälsningen under medaljceremonin leder nu en protest mot Internationella olympiska kommittén (IOK). Carlos tillsammans med flera andra amerikanska idrottare vill att IOK häver förbudet mot protester under olympiska spelen.