John Bolton: Kim skrattar åt Trump

USA:s president Donald Trumps tidigare säkerhetsrådgivare John Bolton tror inte att Nordkoreas diktator Kim Jong-Un har samma positiva bild av ledarnas relation som Trump haft. – Jag tror att Kim Jong-Un får ett gott skratt av detta, säger han i en intervju.

På tisdag släpps John Boltons omtvistade bok The room where it happened: a White House memoir som innehåller många anklagelser mot president Trump. Vita huset har försökt stoppa boken med hänvisning till att den bland annat innehåller hemligstämplat material och presidenten har beskrivit den som "ren fiktion".

Bolton får under intervjun med ABC News frågan om han tror att Trump "verkligen tror att Kim Jong-Un älskar honom". Bolton svarar att breven som Trump har visat upp skrivits av någon medarbetare på propagandakontoret.

– Och ändå ser presidenten på dem som bevis för en djup vänskap.

Född i en arbetarklassfamilj i Maryland 1948. Tog sig till det ansedda universitetet Yale via stipendier och har en examen i juridik därifrån. Utsågs till FN-ambassadör av president George W Bush och jobbade som sådan 2005–2006. Men han godkändes aldrig av senaten som då kontrollerades av Demokraterna. Innan dess jobbade han bland annat på justitie- och utrikesdepartementen under de republikanska presidenterna George H W Bush och Ronald Reagan. Har även arbetat på några av Washington DC:s mer kända advokatbyråer samt som chefsanalytiker på den konservativa tankesmedjan American Enterprise Institute. Han är också välkänd från den konservativa tv-kanalen Fox News, där han har kommenterat utrikespolitik. Bolton beskrivs ofta som en ärkekonservativ utrikespolitisk hök. Han har bland annat förespråkat militära angrepp mot Nordkorea, försvarat den USA-ledda invasionen av Irak 2003 och sagt att tvåstatslösningen på konflikten mellan israeler och palestinier är död. Han var också kritisk till det kärnenergiavtal med Iran som USA sedermera lämnade. Ett av den tidigare FN-ambassadörens mer välkända uttalanden är att han anser att det inte skulle göra någon skillnad om den 38 våningar höga FN-skrapan i New York blev tio våningar kortare. Bolton tillträdde som Donald Trumps nationella säkerhetsrådgivare i mars 2018. Han fick sparken av Trump i september 2019.

Bolton säger även att han inte anser att Trump är lämplig som president.

– Jag hoppas att han kommer att ihågkommas som en president som satt under en mandatperiod och som inte oåterkalleligt kastade in landet i en nedåtgående spiral som vi inte kan komma ur, säger han.

I boken finns uppgifter om diskussioner mellan Trump och Kim som inte stämmer överens med verkligheten, säger Sydkoreas nationella säkerhetsrådgivare Chung Eui-Yong i ett uttalande om boken, där även Sydkoreas president Moon Jae-In omnämns.

– Att ensidigt publicera samråd som genomförts under ömsesidigt förtroende bryter mot de grundläggande principerna för diplomati och kan allvarligt skada framtida förhandlingar, säger han.

En domare beslutade i lördags att inte stoppa utgivningen av boken, som ger Boltons bild av de 17 månader han arbetade nära Trump, fram till att han fick sparken i september i fjol.

I boken påstår Bolton bland annat att presidenten under handelssamtal vädjat till Kinas president Xi Jinping om kinesiska stödköp av amerikanska sojabönor för att hjälpa till att öka Trumps chanser till återval i höst. Dessutom instämmer Bolton i anklagelserna om att Trump skulle ha pressat Ukraina att inleda en utredning mot Hunter Biden, son till den demokratiske presidentaspiranten Joe Biden.

Både republikaner och demokrater har kritiserat Bolton för boken, och anser att han borde ha kommit med uppgifterna under riksrättsprocessen i vintras, då Trump frikändes.