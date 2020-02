Blåvitt magplask i Östersund – "ett mysterium"

Finländarna hade en dålig dag då Ski Tour körde i gång i Östersund. Krista Pärmäkoski var den enda ljusglimten med sjunde plats.

Minitouren inleddes med 10 km fristil – och som väntat var Therese Johaug överlägsen. Den norska storstjärnan var helt suverän, då hon vann med 45,6 sekunder före tvåan Heidi Weng.

Det blev en helnorsk prispall, då Weng var tvåa och Ingvild Flugstad Østberg trea. Men ingen var i närheten av Johaug.

– Tidsskillnaden upp till täten blev jättestor, säger Pärmäkoski, som var i mål 1.15,0 bakom Johaug.

– Therese får nog njuta av att skida ensam också i söndagens jaktstart.

Det var en teknisk, kurvig och svårskidad bana, som inte bara satte fysiken, utan också de tekniska färdigheterna på prov. I ett skede var Pärmäkoski nästan ute i skogen.

– Det hängde på ett par centimeter att jag inte körde ut efter den långa utförsbacken, säger Pärmäkoski.

– Banprofilen krävde mycket teknik, skicklighet och rytmväxlingar, växel två till växel tre och växel tre till växel två.

Sjunde plats är samma placering som Pärmäkoski hade i fristilsloppet i Nove Mesto i januari. Hon har bara tagit en pallplacering i vinter, i Ruka direkt i säsongstarten.

– Bra dag, bra tävling, men inte den placering jag väntat mig. Man måste bara var jätteskärpt direkt. Minsta lilla svacka syns direkt.

Pärmäkoski har ett hyfsat utgångsläge i söndagens 10 km klassiska jaktstart, men för de övriga finländarna var lördagens intervallstart ett tungt bakslag. Kerttu Niskanen var 27:a, nästan två minuter bakom Johaug. Laura Mononen var 34:a och Anne Kyllönen 42:a.

– Uselt. Jag kan inte direkt säga vad som var fel. Det har inte gått så dåligt i träningarna. Ett mysterium, säger Kerttu Niskanen och medger att det redan ser dystert ut med tanke på sammandraget i Ski Tour.

– Jag borde ha lyckats bra under inledningshelgen.

ÖSTERSUND

Världscupen, Ski Tour

damer 10 km (f)

1) Therese Johaug, Norge, 21.49,7, 2) Heidi Weng, do, +45,6, 3) Ingvild Flugstad Østberg, do, +47,3, 4) Ebba Andersson, Sverige, +53,1, 5) Ragnhild Haga, Norge, +1.04,3, 6) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, do, +1.05,0, 7) Krista Pärmäkoski, Finland, +1.15,0, 8) Jessica Diggins, USA, +1.18,1, 9) Rosie Brennan, do, +1.25,7, 10) Natalja Neprjajeva, Ryssland, +1.27,7..., 27) Kerttu Niskanen +1.59,0..., 34. Laura Mononen +2.07,8..., 42) Anne Kyllönen +2.22,7