Johan Storgård Johan Storgård disputerar vid ÅA – ser ångest som en källa till företagsamhet och innovation

Företag kan använda kreativ ångest som en positiv kraft för att lösa problem, bara målsättningarna är klara. Det säger Johan Storgård som själv fann stöd i sin forskning då pandemin satte stopp för musikalen We Will Rock You, som sattes upp av hans produktionsbolag.