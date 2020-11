Joe Biden förbereder sig för Vita huset – utsåg stabschef

Medan rösträkningen i USA:s presidentval pågår och Donald Trump och hans medarbetare fortsätter att hävda valfusk förbereder sig Joe Biden inför sin tid i Vita huset. Under onsdagen utsåg han sin stabschef och uppges ha kommit överens om ett toppmöte med asiatiska ledare.

I väntan på att officiellt bli utnämnd till USA:s tillträdande president fortsätter Joe Biden sitt arbete för att vara redo att ta över makten i Ovala rummet den 20 januari.

På onsdagen utnämnde han Ron Klain som stabschef, en utnämning som var väntad. I dag 59-årige Klain var under två år stabschef för Biden när denne var vicepresident under Barack Obama och hade samma position för Al Gore på 1990-talet. Under ett halvår 2014-15 var han även högsta ansvarig för ebolabekämpningen i USA.

"Hans djupa och breda erfarenheter och hans förmåga att samarbeta med människor över hela det politiska spektrat är precis vad jag behöver hos en stabschef när vi tar oss an denna tid av kriser och åter försöker ena vårt land", säger Biden i ett skriftligt uttalande.

Även utrikespolitiskt har Biden tagit konkreta steg. Han pratade på onsdagen med såväl Japans premiärminister Yoshihide Suga som Sydkoreas president Moon Jae-In, och de båda asiatiska ledarna sade i olika uttalanden efteråt att de ska träffa Biden i ett toppmöte efter att han svurits in som USA:s näste president.

Biden har dock fortsatt inte fått tillgång till de dagliga uppdateringar om nationens säkerhetsläge presidenten och – normalt – den tillträdande presidenten får. Enligt Washington Post har den republikanske senatorn James Lankford surnat till över detta och säger att han kommer att agera om Biden inte får informationen senast på fredag.

– Det finns ingenting negativt med att han blir underrättad, säger Lankford enligt tidningen till radiostationen KRMG i senatorns hemstat Oklahoma.

Enligt CNN får USA:s utrikesministerium flera meddelanden från utländska statschefer till Biden, meddelanden som inte skickas vidare. Den tillträdande presidenten får av hävd hjälp av ministeriet att kommunicera med utländska ledare, men Biden och hans stab har hittills fått sköta all kommunikation själva.

På rösträkningsfronten har det mest dramatiska steget tagits i Georgia, där delstatens minister Brad Raffensperger på onsdagen meddelade att det blir omräkning av rösterna.

Omräkningen ska göras för hand och målet är att den ska vara avklarad till den 20 november. Enligt nyhetsbyrån Reuters innebär det att räknarna måste gå igenom 23 000 röster i timmen, dygnet runt, de närmaste åtta dagarna.

Till CNN säger republikanen Raffensperger att han och hans medarbetare anser att alla röster som räknats är giltiga.

– Vi har en pågående utredning men vi har inte sett någonting utbrett (fusk), säger han.

Det ska mycket till för att omröstningen ska ändra på resultatet i delstaten. Under torsdagsmorgonen, finsk tid, skiljer runt 14 000 röster kandidaterna åt. Som jämförelse skiljde det 537 röster mellan George W Bush och Al Gore i Florida i valet 2000 när Högsta domstolen satte ned foten och Bush kunde utropas som valsegrare.