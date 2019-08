Joe Biden attackerades hårt under demokraternas andra debatt

Fakta:

Demokraternas debatter i Detroit

För att kvalificera sig för debatterna i Detroit var kandidaterna tvungna att uppfylla ett av två kriterier: antingen ha haft minst 1 procents stöd i tre nationella opinionsmätningar eller ha fått ekonomiskt stöd från minst 65 000 givare i 20 olika delstater.

22 av totalt 25 kandidater klarade kraven, men eftersom arrangörerna beslutat sätta ett tak vid 20 kandidater sorterades de två som hade lägst stöd bort.

Vilka kandidater som skulle debattera mot varandra avgjordes med lottning.

Natten till onsdag svensk tid möttes Steve Bullock, guvernör i Montana (0,3 procents väljarstöd), Pete Buttigieg, borgmästare från Indianastaden South Bend (5,7), John Delaney, tidigare representanthusledamot från Maryland (0,7), John Hickenlooper, tidigare guvernör i Colorado (0,7), Amy Klobuchar, senator från Minnesota (1,2), Beto O'Rourke, tidigare kongressledamot från Texas (2,8), Tim Ryan, representanthusledamot från Ohio (0,3), Bernie Sanders, senator från Vermont (16,2), Elizabeth Warren, senator från Massachusetts (14) samt Marianne Williamson, författare och föreläsare (0,3).

Natten till torsdagen svensk tid möttes Michael Bennet, senator från Colorado (0,2), Joe Biden, tidigare vicepresident (32), Bill de Blasio, borgmästare i New York (0,7), Cory Booker, senator från New Jersey (1,5), Julián Castro, tidigare bostadsminister (1), Tulsi Gabbard, kongressledamot från Hawaii (0,8), Kirsten Gillibrand, senator från New York (0,5), Kamala Harris, senator från Kalifornien (10,5), Jay Inslee, tidigare guvernör i Washington (–), Andrew Yang, affärsman (2).

Källor: CNN, Real Clear Politics