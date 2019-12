Jesus bakom Citys uppståndelse

Med julen inom räckhåll klev han lämpligt nog fram som frälsare.Jesus.Den brasilianske stjärnanfallaren, med Gabriel som förnamn, gjorde två av målen när Manchester City 4–1-besegrade Burnley på bortaplan.

2–2 borta mot Newcastle i lördags innebar att den regerande mästaren Manchester Citys avstånd upp till framåtstormande Liverpool växte till hela elva poäng. Nytt poängtapp borta mot svårspelade Burnley hade i praktiken kunnat innebära slutet på Citys titeljakt.

Men då svarade Gabriel Jesus för de två första målen och visade vägen. Den 22-årige brasilianen, mållös sedan den 19 oktober, klev in från vänster och böjde in ledningsmålet i den 25:e minuten. Bara fem minuter in i den andra halvleken volleysköt han in 2–0 från nära håll.

I den 68:e minuten påminde Citys klubbrekordvärvning Rodri om vad nyårsaftonen brukar bjuda på.

Fyrverkerier.

Den spanske mittfältaren dundrade in 3–0 med en tvättäkta raket, utan någon chans för Burnleys målvakt Nick Pope. Riyad Mahrez hittade sedan rätt med 4–0 innan Robbie Brady svarade för Burnleys tröstmål i den 89:e minuten.

De tre poängen innebär att Manchester City nu är tvåa och har åtta poäng upp till Liverpool, som dock har en match mindre spelad och på onsdagen har hemmaderby mot Everton. Överraskningen Leicester kan återta andraplatsen om det blir minst en poäng hemma mot jumbon Watford.

Mamadou Sakho gjorde sin första start för Crystal Palace sedan den 22 september. Men det blev ingen långvarig återkomst på fotbollsplanen för den franske mittbacken. Redan i den 19:e minuten tvingades han nämligen lomma av planen efter att ha fått syna det röda kortet – ett resultat av en minst sagt vårdslös tackling på Bournemouths Adam Smith.

Efter en halvtimme tvingades sedan backkollegan Patrick van Aanholt utgå med en skada.

Men trots den tunga starten och en man mindre på banan tog Crystal Palace andra raka trepoängaren. Detta då Jeffrey Schlupp sprang igenom på egen hand och hittade nätet med matchens enda mål i den 76:e minuten.

Londonklubben klättrade därmed från elfte till femte plats i tabellen – om än med en match mer spelad än de flesta konkurrenterna.