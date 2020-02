Jeremy Irons till motangrepp efter anklagelser: Inte mot abort eller samkönade äktenskap

Årets Berlinfestival inleddes med att juryordföranden Jeremy Irons gick till angrepp mot de tidningar som baserat på gamla uttalanden har målat upp den nu 72-årige Irons som homofob och sexist.

– Nej, jag är inte mot abort eller äktenskap mellan människor av samma kön, och jag tar avstånd från sexuella trakasserier. Jag önskar vi inte behövde ta upp värdefull tid med detta, säger skådespelaren Jeremy Irons när han tillsammans med sina jurymedlemmar möter pressen.

Han gör det därför att han vet att det självfallet annars skulle komma frågor om detta – han säger att det handlar om gamla yttranden och att han har motbevisat att han skulle ha sagt det som tidningarna hävdat.

– Jag stöder helhjärtat alla kvinnors kamp för lika villkor, både hemma och på jobbet. Jag applåderar de personer av samma kön som gifter sig. Och jag stöder med hela mitt hjärta de kvinnor som vill göra en abort, säger Jeremy Irons.

– Allt detta är frågor som leder till en mera mänsklig värld. Men det finns många delar i världen där det kan leda till fängelse eller till dödsstraff. Jag hoppas att vi under festivalen kommer att få se många filmer där de här frågorna kommer upp till debatt.

I årets jury sitter förutom Irons bland andra Bérénice Bejo, Kenneth Lonergan och Annemarie Jacir. Tillsammans ska de bedöma 18 filmer och i slutet av festivalen dela ut björnar i olika valörer.

– Jag är mycket stolt över att ha blivit vald till juryordförande. Jag är mycket stolt över juryn, och jag ser fram mot att få tillbringa tio dagar med andra filmskapare. Det är ett privilegium att få vara med om att upptäcka nya talanger från runtom i världen, säger Jeremy Irons och fortsätter:

– Som regissörer och skådespelare kan vi använda vår berömmelse till att låta ljuset skina på det vi tycker bör uppmärksammas. Det är vår plikt, inte bara som skådespelare utan även som människor, att slåss mot orättvisor.

Någon frågar personerna på podiet vilka filmer det är som har inspirerat dem, om det finns en speciell film som de känner har betytt någonting extra. Titlar som nämns är "Bambi", "ET", "Singing in the rain", "Fönstret mot gården" och "Stadens ljus". Irons säger:

– "Lawrence av Arabien". Jag kände att jag ville bli som Peter O' Toole. Fast jag hade inte blå ögon som han.