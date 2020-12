Jeanine Cummins skriver om en kvinna som förlorar nästan allt och vågar fly från Mexiko

Född: I Spanien 1974 där fadern var stationerad som amerikansk militär. Farmodern är från Puerto Rico och fadern växte upp där och i Missouri.

Bor: Sedan 20 år i New York.

Familj: Man och två barn.

Debut: Jeanine Cummins första bok, A rip in heaven, handlar om familjens trauma. 1991 blev två av hennes kusiner våldtagna och mördade i St Louis. Även hennes bror var med men överlevde och lyckades fly. Många år senare intervjuades mördarna i en dokumentär om dödsstraff, vilket fick Jeanine Cummins att skriva sin bok utifrån de som, enligt henne, var historiens verkliga huvudpersoner – offren.

Aktuell: Med romanen Amerikansk jord (Bazar).

Om sin uppgift som författare: "Jag känner väldigt starkt att ansvaret för att skriva om orättvisa och ojämlikhet inte bara ska ligga på svarta eller bruna författare, vi har alla ett ansvar om vi bryr oss om de här frågorna."

Läser just nu: Ann Patchetts This is a story of a happy marriage och Memorial av Bryan Washington.

Rekommenderar: The book of Rosy av Rosayra Pablo Cruz. Hon skriver om sin flykt från Guatemala till Arizona, och hur hon separerades från sina söner när hon kommit över gränsen.