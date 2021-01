Jazzbasisten Eugene Wright död - spelade med de största namnen

Jazzbasisten Eugene Wright har avlidit 97 år gammal, skriver The Guardian. Wright var medlem i Dave Brubecks legendariska kvartett och han spelade också med storheter som Charlie Parker och Billie Holliday.

Åren 1958 till 1968 var Eugene Wright medlem av Dave Brubeck Quartet. Han spelade in över 30 album med gruppen, och bland annat de klassiska låtarna "Take five" och "Blue Rondo à la turk".

Han spelade även med bland andra Count Basie, Charlie Parker, Billie Holliday och Cal Tjader.