Jay Z avslöjar favoritställen

Den New York-födde hiphopartisten Jay Z avslöjar för resesajten Condé Nast Traveller sina favoritställen i The Big Apple.

Bästa lunchstället: "Mamo är en av de mest autentiska italienska restaurangerna i staden. Clam Linguine och ett gott italienskt vin – det blir inte bättre."

Bästa pizzan: "Lucali i Carroll Gardens i Brooklyn är en riktig traditionell pizzeria. Ingenting fancy, men de gör de mest utsökta tunna pizzorna."

Bästa shoppingen: "FAO Schwarz är förmodligen den coolaste leksaksaffären i världen – barnen älskar det. Om du har barn måste du gå och kolla upp det."

Bästa hotellet: "The Four Seasons – inte bara bra läge, utan serverar också en av de bästa bruncherna i New York."