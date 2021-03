Fartyget Ever Given på väg ut ur Suezkanalen – blockerade världshandeln i en vecka

Det gigantiska fartyget Ever Given har nu lossats och börjat röra sig framåt i kanalen, uppger representanter för kanalbolaget. Den enorma transporttrafiken genom kanalen kan nu återupptas.

Redan natten till måndagen kom positiva signaler från den blockerade kanalen. Under morgonen fick Fredrik Hermansson, vd för Greencarrier och agent för det internationella rederiet Evergreen som Ever Given tillhör, besked om att det började hända saker.

Och på eftermiddagen meddelade den egyptiska kanalmyndigheten att trafiken i Suezkanalen kan återupptas sedan Ever Green är loss. Trafiken kommer att återupptas under måndagskvällen.

Fartyget är nu på väg till Bittersjöarna, som ingår i Suezkanalen. Där ska det undersökas, uppger Evergren rapporterar Reuters.

Utfallet av undersökningen kommer att avgöra om fartyget är sjödugligt och kan fortsätta sin färd. Det ska även beslutas vad som ska hända med lasten ombord.

Ever Given är proppen hela världen fascinerats av. Det har gått snart en vecka sedan containerfartyget fastnade på sniskan i Suezkanalen, en av världshandelns viktigaste farleder.

Både import- och exportlast har påverkats och Fredrik Hermansson räknar även med problem när det gäller containertillgången en tid framöver.

– När detta lossar kommer det att bli ett stort tryck på de europeiska hamnarna på kontinenten och många transporter är försenade, sade han till TT tidigare under måndagen.

Under det intensiva arbetet med att få loss Ever Given har uppemot 30 000 kubikmeter sand grävts bort på båda sidor containerfartyget, skriver Reuters.

Hittills har Ever Given hindrat hundratals väntande fartyg från att passera kanalen, med stora kostnadsökningar för världshandeln som följd. Fler än 400 fartyg står på kö.

Ett normalt dygn passerar varor till ett värde av motsvarande uppemot 10 miljarder euro genom kanalen, enligt sjöfartstidskriften Lloyd's List.