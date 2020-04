Jättekatedral i New York blir fältsjukhus

Katedralen Saint John the Divine i New York, en av världens största kyrkobyggnader, kommer inom en vecka att förvandlas till ett fältsjukhus. Upp emot 200 patienter ska kunna vårdas här, i nio medicinska tält som ska resas i katedralen.

Jättestaden New York på USA:s östkust har drabbats hårt av det nya coronaviruset och staden sjukvård är hårt belastad.

– Tidigare har katedraler ofta använts på det här sättet, till exempel under pesten. Det här är egentligen inget nytt för katedraler överlag, men det är nytt för oss, säger kyrkoherden Clifton Daniel till tidningen The New York Times.

Vårdpersonal kommer att hämtas från ett närliggande sjukhus.

Antalet avlidna i covid-19 i USA var på tisdagen nästan 11 000 personer. Totalt har drygt 360 000 personer bekräftats smittade.