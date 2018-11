Jättegranskning: Slapp global kontroll av implantat och andra medicinska produkter leder till skador och dödsfall

Fakta

Branschen växer fort

Branschen för medicintekniska produkter är stor och växer fort.

Den största marknaden för medicintekniska produkter utgörs av människor som är 65 år eller äldre. Den kommer att växa med mer än 60 procent till nästan 1 miljard människor år 2030, enligt en investeringsanalys från storbanken UBS.

Branschen största bolag är amerikanska Medtronic med en omsättning på närmare 30 miljarder euro 2017.

Arbetet med granskningen " The Implant Files " har pågått i ett år och bedrivits av fler än 250 journalister och dataspecialister från 59 medier i 36 länder runtom i hela världen. Projektet har samordnats av redaktionen The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) med bas i USA.

Reportrarna har samlat in 8 miljoner dokument som utgör grunden för den unika globala databas som ICIJ byggt upp, The International Medical Devices Database.

Källor: ICIJ, Medtronic.