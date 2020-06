Jättarnas bojkott får Facebook att agera

Facebook ska börja märka innehåll som bryter mot företagets regler, bland annat inlägg och annonser som anses rasistiska. Åtgärden kommer efter att flera stora bolag börjat bojkotta sociala medier som en annonsplats. Men kritiker tycker inte att Facebook går tillräckligt långt.

Dryckesjätten Coca-Cola slutar med all annonsering på sociala medier i minst 30 dagar. Anledningen är den ökade uppmärksamheten av rasistiskt innehåll på flera plattformar.

Företaget är det senaste i raden av annonsjättar som tar till åtgärden, och nu reagerar Facebook.

Inlägg som anses ha ett nyhetsvärde och som bryter mot plattformens regler, kommer att få en speciell märkning och en länk till neutral och korrekt information kommer att synas, skriver vd:n Mark Zuckerberg i ett långt uttalande.

Om ett inlägg "bara" anses vara osant får det stå kvar, enligt Zuckerberg för att allmänheten själv ska kunna bilda sig en uppfattning i frågan. Om ett inlägg däremot bedöms kunna leda till våld tas det bort, oavsett avsändare.

"Det finns inga undantag för politiker i några av de riktlinjer som jag presenterar i dag", sade Zuckerberg under en frågestund som strömmades på Facebook.

Han skriver även att plattformen nu ska förbjuda annonser som på något sätt angriper grupper baserat på ras, religion, sexuell inriktning eller invandring.

Men åtgärderna är inte tillräckliga, skriver Rashad Robinson, ordförande för människorättsorganisationen Color Of Change, en av grupperna som uppmanar till bojkott.

"Det vi sett i dagens uttalande från Mark Zuckerberg är ett misslyckande i att brottas med den skada Facebook har orsakat vår demokrati och de mänskliga rättigheterna. Om det här är hans budskap till de stora annonsörerna som drar tillbaka miljontals dollar kan vi inte lita på hans ledarskap", skriver han på Twitter.

Zuckerberg och Facebook har den senaste månaden fått kritik från såväl politiker som egna anställda över att ingenting gjorts för att balansera inlägg från USA:s president Donald Trump, som ofta farit med osanning och eldat på en emellanåt hätsk stämning.

Zuckerberg sade i början av juni till sina anställda att han inte såg något regelbrott i ett inlägg från Trump, när denne i ett inlägg om upploppen i samband med protester mot polisvåld och rasism hotade att sätta in militären och tillade att "när plundrandet börjar, börjar skjutandet". Inlägget gjordes även på Twitter, som valde att flagga det med en varning om att det förhärligade våld.

På fredagen meddelade livsmedelsgiganten Unilever att de avstår all annonsering på Facebook, Instagram och Twitter i USA resten av året och hänvisar till den polarisering som sociala medier orsakar – ett beslut som enligt nyhetsbyrån Reuters fick aktierna för Facebook och Twitter att falla med över 7 procent.

Och under natten mot lördag, finsk tid, följde en av världens största annonsörer efter. Coca-Cola avstår från all reklam på sociala medier under 30 dagar.

"Det finns ingen plats för rasism i världen och ingen plats för rasism inom sociala medier", säger James Quincey, styrelseordförande för bolaget, i ett skriftligt uttalande och uppmanar bolagen bakom de olika plattformarna att ta större ansvar i frågan.

Quincey säger vidare att Coca-Cola under den närmaste månaden ska utvärdera sin annonspolicy och se om det finns behov av att uppdatera denna.

Nära etthundra olika bolag, bland dem Honda, The North Face, och chokladjätten Hershey's har meddelat att de bojkottar sociala medier.