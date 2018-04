Turister som lämnar Japan måste nu betala en utreseskatt. Också japaner som reser utomlands ska betala samma summa.

Den så kallade "sayonaraskatten" kostar nio dollar (cirka 8 euro). Endast barn under två år blir avgiftsfria. Skatten beräknas ta in cirka 3,3 miljarder per år, och summan ska gå till att förbättra landets turisminfrastruktur, bland annat med fler guider vid större attraktioner och mer offentlig wifi.